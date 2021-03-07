Герман-младший снимет картину о последних годах Ахматовой в Комарово

Режиссёр кино Алексей Герман-младший сообщил о том, что намерен снять фильм, который будет посвящён последним годам жизни Анны Ахматовой, которые поэтесса прожила в Комарово. Об этом Алексей Герман-младший проинформировал в социальных сетях.

"Хочу сделать картину о жизни в том самом маленьком щитовом домике со скамейкой неподалёку, шуме сосен, памяти, её гостях, её уходе. Мне кажется, есть универсальная красота в этой истории великой поэтессы с трагической судьбой, что-то вечное, мощное, очень эмоциональное, абсолютно понятное в любой стране мира", - сообщил режиссёр на своей личной странице в социальной сети Facebook.

Также режиссёр сообщил, что работа над картиной впереди предстоит немалая.

"Думал не вернусь в Ленинград, а нет… хотя тут проще, ведь нужны лишь улица, дом, скамейка, сосны и люди", - подчеркнул он.

Герман также сказал, что уже даже имеет представление, кто будет играть роль Ахматовой, но сейчас держит имя актрисы в тайне.