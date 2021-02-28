Фигуристка Туктамышева снялась для журнала Maxim

Известная фигуристка Елизавета Туктамышева снялась в фотосессии в нижнем белье для журнала Maxim, она также поучаствовала в откровенном интервью. Выпуск вышел в продажу в пятницу, 26 февраля.

Фигуристка поделилась, при каких условиях она бы снялась в постельной сцене в кино. Елизавета ответила, что была бы не против съёмки в фильме у легендарного режиссёра Вуди Аллена.

"Если будет красиво, и меня угостят мороженым, то почему нет?", - рассказала фигуристка.

Спортсменка рассказала, что раньше у неё были некоторые комплексы по поводу своего миниатюрного роста, однако со временем чемпионка от них избавилась, и сейчас Елизавета полностью довольна и от низкой самооценки ничего не осталось.

Елизавета Туктамышева - российская фигуристка, она выступает в одиночном катании. Она является чемпионкой мира и Европы. В 2012 году она завоевала золото на зимних юношеских Олимпийских играх.