Фигуристка Елизавета Туктамышева снялась в откровенной фотосессии

Евгения Туктамышева, чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию, поучаствовала в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim. Также фигуристка рассказала, что помимо спорта очень обожает мороженое, с которым девушка попала в кадр.

Кроме того, спортсменка заявила, что не против сняться в постельной сцене. Однако у Туктамышевой есть для этого одно условие. Главное, чтобы ее угостили мороженым.

«Если будет красиво и меня угостят мороженым, то почему нет?», — заявила фигуристка.

Еще Евгения добавила, что сейчас очень довольна своим телом, так как раньше комплексовала по поводу своего роста.