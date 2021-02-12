Владимир Епифанцев прокомментировал драку, произошедшую в баре

Актер Владимир Епифанцев, который был замешан в драке в одном из баров Санкт-Петербурга, прокомментировал данную ситуацию в своей социальной сети Instagram.

«Я могу прокомментировать всю ситуацию в целом, начиная с того момента, когда начался весь этот чудовищный конфликт человека с самим собой. Началось это в те давние времена, когда Эго распоясалось и решило, что оно может управлять божественным сознанием», — пояснил актер.

Кроме того, Епифанцев сказал, что полностью всю картину происшествий он расскажет только после того, как уляжется вся эта шумиха. Также звезде «Зеленого слоника» не понравилась реакция людей на эту ситуацию. Подписчики хвалили актера за этот поступок. В ответ он сказал, что ему неприятно, когда люди не зная ситуации начинают что-то обусждать.