Петербургская актриса Галина Короткевич скончалась на 100-м году жизни

Художественный руководитель театра им. Веры Комиссаржевской Виктор Новиков, сообщил, что петербургская актриса и народная артистка РСФСР Галина Короткевич скончалась. Ей было 99 лет.

«Галина Петровна скончалась сегодня вечером, не дожив двух недель до своего 100-летия. Мы готовились отметить эту дату, ведь с нашим театром эта удивительная женщина была связана с 1962 года, сыграв здесь многие десятки ролей в классике и современной драматургии», — заявил Новиков.

Также художественный руководитель добавил, что она была артисткой редкого творческого оптимизма, которая выходила на сцену еще несколько лет назад. Кроме того, Новиков отметил, что Галина Короткевич сыграла в постановке «Миллионерша» Бернарда Шоу около 800 раз.

Актриса прославилась на всю страну своим дебютом в фильме «Весна в Москве», сыграв главную роль.