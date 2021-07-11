В Петербурге умер художник-авангардист Борис Кошелохов

Художница Марина Колдобская на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что в Мариинской больнице Санкт-Петербурга скончался известный советский и российский художник-авангардист Борис Кошелохов. Он умер на 80-м году жизни.

В творческом коллективе Кошелохова называли Боб. На его счету более 25 проведенных персональных выставок. Множество его работ представлено в Русском музее, а также в выставочных центрах Хабаровска и Севастополя и музее Нюрнберга, и других частных галереях. Кроме того, его творения были представлены в коллекциях Франции, Италии, Дании, Бельгии, Норвегии и странах бывшего СССР.

Кошелохов стал известен благодаря своим работам «Куклы шествуют по миру» и «Святые грешники».