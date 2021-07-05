Билан ответил на обвинения Макса Покровского за срыв концерта его группы в Петербурге

Российский певец Дмитрий Билан недавно ответил на обвинения в его сторону от солиста группы «Ногу свело» Максима Покровского за то, что тот сорвал концерт музыканта, который должен был состояться в Москве сразу же после выступления Билана. Видеообращение к Покровскому появилось на официальном аккаунте Билана в социальной сети Instagram.

Сам певец отметил, что не ожидал такого от давнего и «казалось уважаемого» знакомого.

«Я всегда далёк от пустых скандалов , потому что на моем «десятом этаже» криков не слышно», — заявил певец.

Кроме того, Дмитрий Билан отметил, что Покровский все-таки смог до него «достучаться». Все такие попытки докричаться певец расценил эти попытки «пропиариться на питерском концерте. Сам Билан отметил, что отмена выступления группы «Ногу свело» «не лежит на моих плечах». В конце певец добавил, что отвечает солисту коллектива в первый и последний раз, так как на «дуракаваляние нет времени».

Также Билан отметил, что он сам привит от коронавируса и выполняет все противоэпидемиологические правила, но у него нет возможности лично каждому поклоннику надевать на лицо маску.