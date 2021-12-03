Петербургский писатель-фантаст Андрей Балабуха умер в больнице

В Петербурге умер известный писатель-фантаст Андрей Балабуха. О его смерти сообщила в Facebook его коллега, замглавы Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алферова.

Писателю было 74 года. Известно, что он скончался в одной из городских больниц. Точная причина смерти Андрея Балабухи пока неизвестна, но, по предварительным данным, это не коронавирус.

Супруга писателя Татьяна Громова на своей странице в Facebook сообщила, что Андрей Балабуха болел больше года. Последнее время он не выходил из дома.

Андрей Балабуха родился в Ленинграде в 1947 году. Его первое произведение увидело свет в 1966 году. Андрей Балабуха является лауреатом Беляевской премии, а также получил премию имени Ефремова.