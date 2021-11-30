Петербургского подполковника Росгвардии наградили орденом Мужества посмертно

Подполковник Росгвардии Евгений Захаров, который погиб в Петербурге в начале ноября, награжден орденом Мужества. Указ о его посмертном награждении подписал президент РФ В.В. Путин. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Евгений Захаров погиб 9 ноября во время операции по задержанию телефонных мошенников на юге Петербурга. Его сбил на автомобиле Fiat находящийся за рулем подозреваемый. От полученных травм подполковник скончался на месте. Скрывшегося с места происшествия подозреваемого задержали спустя несколько часов.

Евгений Захаров служил в правоохранительных органах с 2003 года. Он был награжден медалью Суворова и медалью «За отличие в охране общественного порядка».