Блогер Юрий Хованский опубликовал письмо из СИЗО

Блогер Юрий Хованский, арестованный по делу об оправдании терроризма, опубликовал открытое письмо из СИЗО. В нем он назвал свой поступок глупым и аморальным, но напомнил, что у совершенного им проступка есть сроки давности. Цитаты из письма известного блогера приводит FlashNord.

Хованский пояснил, что статья, которую ему инкриминируют, появилась только в 2016 году, тогда как песня о произошедшем на мюзикле «НордОст» была написана в 2012. Однако, следствие представило четырех свидетелей, которые утверждают, что блогер исполнял эту песню в 2018 году, и суд принял эти показания.

Блогер также рассказал о предложении, которое ему поступило от следователя. Последний якобы предложил ему признать, что песня спета в 2018 году и отказаться от адвоката. Тогда Хованскому пообещали быструю передачу дела в суд и только штраф.

Однако, Юрий Хованский словам следователя не верит. В письме он пояснил, что тот его уже обманул, когда пообещал, что его отпустят домой в обмен на дачу показаний. При этом по словам блогера, следователь дал на раздумье два дня и пообещал, что в случае отказа проблемы будут уже у девушки блогера.