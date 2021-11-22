Илья Ткачев стал новым главой аппарата губернатора Петербурга

Новым руководителем аппарата губернатора Петербурга стал Илья Ткачев. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, данное решение озвучил на рабочем совещании с членами правительства губернатор Александр Беглов.
36-летний Илья Ткачев ранее был советником губернатора Петербурга Александра Беглова. Эту должность он занимал с марта 2019 года.
Ранее Илья Ткачев был советником министра транспорта РФ. На данном посту он трудился с с 2012 по 2018 год. Министром транспорта в тот период был Максим Соколов, ныне являющийся вице-губернатором Петербурга.
Илья Ткачев окончил Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) по специальности "менеджмент организации". Он имеет чин действительного государственного советника РФ третьего класса.