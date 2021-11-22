Уголовное дело о взятках в отношении бывшего заместителя НИИ ЛОР прекращено

В Петербурге прекращено уголовное дело бывшего заместителя главы НИИ ЛОР Олега Коноплева. Как сообщают в объединенной пресс-службе судов города, такое решение принял Ленинский районный суд.

Следствие установило и суд признал доказанным, что Олег Коноплев дал указание главному экономисту медицинского учреждения подготовить приказы о распределении денежных средств между девятью сотрудниками НИИ за проведение операций по высокотехнологичным видам медпомощи. Получив с них эти деньги, он присвоил 2,65 млн рублей.

Установлено, что экономист и директор не знали о замысле Коноплева. Сам он полностью выплатил причиненный ущерб, после чего уволился с занимаемой должности. Уточняется, что обвиняемый ранее не был судим и является заслуженным врачом России. В результате ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. Уголовное дело прекращено.