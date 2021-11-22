Тяжелоатлет из Выборга стал чемпионом мира в восьмой раз

Выборгский тяжелоатлет Иван Солнцев стал восьмикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу. Как сообщает ivbg.ru, тяжелоатлет завоевал две золотые медали на кубке мира по пауэрлифтингу IPL 2021.

Иван Солнцев одержал победу в категории «Жим лежа в однослойной экипировке». Он поднял 255 килограммов.

Второе золото спортсмен взял в категории «Жим лежа без экипировки». Ему удалось продемонстрировать результат в 197,5 килограмма.

Иван Солнцев завоевал чемпионский титул в пауэрлифтинге уже в восьмой раз, подтвердив свой уровень мастерства.