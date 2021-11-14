Петербурженка получила титул самой красивой женщины в мире

Победительницей конкурса Mrs. Top of the World 2021 стала петербурженка. Обычно самую красивую замужнюю женщину мира выбирают очно в Латвии. Но в этом году конкурс прошел онлайн.

Финал состоялся 13 ноября. В нем участвовали три десятка претенденток из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии, Армении и других стран.

Как сообщает 78.ru, победительницей названа 28-летняя Ксения Давыдова. Девушка училась на специалиста по связям с общественностью и работала моделью в Милане.

У победительницы трое детей. Её дочери восемь лет, а сыновьям — два и четыре года. Помимо воспитания детей сейчас Ксения развивает собственный благотворительный проект. Она также является амбассадором проекта «Формирование комфортной городской среды».