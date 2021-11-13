Беглов сменил глав двух районов и комитета по благоустройству

Главой комитета по благоустройству Петербурга назначен Василий Пониделко, ранее возглавлявший Калининский район. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Вместо Василия Пониделко Калининский район возглавит Иван Громов. В настоящее время он является руководителем администрации Петроградского района города. В свою очередь, Петроградским районом теперь будет руководить Владимир Омельницкий. Он также ранее возглавлял другой петербургский район — Пушкинский.

Пост главы комитета по благоустройству покидает Сергей Малинин. В ведомстве пока не сообщают, чем он планирует заниматься в будущем.