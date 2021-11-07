В Ленобласти умер 101-летний ветеран войны Александр Перепелкин

Александр Перепёлкин, служивший зенитчиком во время Великой Отечественной войны скончался на 102-м году жизни в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области. Об этом 7 ноября сообщает 47news.

Ветеран умер рано утром 7 ноября в своем доме в поселке Ленинское. Ранее стало известно, что он перенёс коронавирус, после чего прошел процедуру вакцинации. Перед смертью Перепёлкин напомнил родственникам о своем последнем желании: он хотел быть похороненным на Репинском кладбище рядом со своим другом на участке для ветеранов.