В Петербурге назначили нового главного архитектора

Новым председателем комитета по градостроительству стал Павел Соколов, который с 2016 года занимал пост первого заместителя председателя КГА. О назначении сообщила «Фонтанка», ссылаясь на врио главы КГА Юлию Киселеву.

Павел Соколов — выпускник Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура». Свою трудовую деятельность он начинал в Ленинградском зональном научно-исследовательском институте экспериментального проектирования. А с 2005 по 2016 год работал заместителем директора и главным архитектором проектов в «Студии 44».

Предыдущий глава КГА Владимир Григорьев покинул пост, так как был назначен спецпредставителем губернатора города Александра Беглова.