Стало известно, кто заявил в полицию на полуголую блогершу у Исаакиевского собора

С заявлением в полицию на Ирину Волкову, которая сфотографировалась в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора написал Тимур Булатов. Он сообщил «Фонтанке», что прошлогодние фото со страницы женщины ему скинули несколько дней назад. В полицию он обратился, так как усмотрел в фотографии оскорбление чувств верующих — 148-ю статью Уголовного кодекса «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Одного заявления было недостаточно, поэтому Булатов, по его словам, кинул клич, чтобы найти, кого еще оскорбляет эта фотографий. В итоге в следственный комитет он приехал с еще одним мужчиной и дело возбудили по их заявлениям.

Тимур Булатов видит защиту традиционных ценностей основным видом своей деятельности. Себя они именует «нравственным джихадистом».