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2 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые создали зубной ополаскиватель с наночастицами и без фтора
Уникальный состав нового средства существенно меняет состав микрофлоры зубов, уничтожает бактерии зубного налета и снижает воспаление десен.
Материаловеды НИТУ «МИСиС» под руководством доцента кафедры физической химии Георгия Фролова совместно со специалистами Вятского государственного университета разработали уникальный состав зубного ополаскивателя, существенно меняющего состав микрофлоры зубов, уничтожающего бактерии зубного налета до 83% и снижающего воспаление десен, передает РИА АМИ.

Как сообщает пресс-служба НИТУ «МИСиС», клиническая апробация раствора ополаскивателя была проведена на добровольцах на кафедре стоматологии Кировского государственного медицинского университета. «Новый тип ополаскивателя для полости рта разработан на основе наночастиц металлов, который при регулярном использовании подавляет рост патогенных бактерий в зубной полости на 83%, снижая риск развития кариеса и заболеваний парадонта», — говорится в сообщении.

Клиническая апробация раствора ополаскивателя была проведена на добровольцах, на кафедре стоматологии Кировского государственного медицинского университета, с определением гигиенических и парадонтальных индексов до начала применения ополаскивателя, и через 14 и 30 дней его использования. Опыты выявили чувствительность налета к различным растворам, содержащим наночастицы оксидов металлов, полученных инновационным способом в лаборатории университета. Снижение противовоспалительных свойств было подтверждено микробиологически.

Данные клинических исследований показали и снижение адгезии (склеивания) микроорганизмов на поверхности зубов на 20%. При большем разведении раствора 1:100, к 30 дню снижается количество грибковой флоры, что говорит о нормализации рН ротовой жидкости.

«Гибель клетки патогенного микроорганизма происходит в результате химической деструкции стенок клетки и различных мембран, в том числе и мембран органелл клетки. Химическая деструкция происходит в результате взаимодействия дисперсной системы «магнетит в водном растворе цетилпиридиния хлорида» с биополимерами клетки микроба. В результате этого происходит лизис (выход) содержимого клетки в окружающую среду. По-видимому, наночастицы оксида металла являются биокатализаторами ферментов гидролиза пептидной и гликозидной связей в полимерных молекулах клеточной стенки и мембран. В отношении золотистого стафилококка и большинства кокков бактерицидные и бактериостатические свойства препарата иногда значительно превосходят по своей выраженности действие антибиотиков» – сообщила соавтор проекта декан стоматологического факультета Кировского ГМУ, к.м.н. Светлана Громова.

Руководитель научной группы Георгий Фролов рассказал о научных выводах экспериментов: «Безионные коллоидные растворы оксидов металлов являются для человека не токсичными. Являясь одновременно источником микроэлементов, они проявляют долговременные антибактериальные свойства в отношении микроорганизмов зубного налета. Мы зафиксировали в ходе исследования, что при использовании ополаскивателя на основе оксидов металлов значительно снижается количество мягкого зубного налета на поверхностях зубов (до 83%), снижается количество патогенной микрофлоры вплоть до полного её уничтожения. Соответственно снижается воспаление десны».

Сейчас первые опытные партии препарата создаются в лаборатории НИТУ «МИСиС», разработчики занимаются регистрацией состава и официальным патентованием его в качестве ополаскивателя.

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