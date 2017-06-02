Внедрена новая методика квантовой терапии ракового плеврита

Как пояснили в пресс-службе НГУ, методика помогает даже считавшимся ранее безнадежными больным - первая пациентка, прооперированная в Омске, сможет пройти химиотерапию, хотя ранее из-за большого количества метастазов не могла этого сделать. Новый подход к лечению ракового плеврита заключается в разрушении видимых метастазов лазером, а невидимых - с помощью фотодинамической терапии (метастазы "подсвечиваются" специальным веществом - фотосенсибилизатором - и разрушаются под воздействием света из-за образования активного кислорода).Благодаря такому подходу прекращается накопление плевральной жидкости, сдавливающей легкое, из-за чего пациенты страдают от нехватки воздуха при малейших физических нагрузках.Преимущество методики также заключается в том, что операция проводится без крупных разрезов, и пациент быстрее восстанавливается. Ранее подобные операции были доступны россиянам лишь в трех медицинских центрах - в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске.