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1 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые заявили о прорыве в лечении рака мочевого пузыря
Это стало возможно благодаря иммунотерапии. До этого единственным действенным способом была химиотерапия, но она противопоказана половине пациентов.
Рак мочевого пузыря входит в десятку самых распространенных видов рака, от него страдают более 2,7 млн человек во всем мире, ежегодно этот вид рака диагностируют еще у 430 тыс. человек. Однако долгие годы прорыва в лечении этого вида рака не было, инновационные препараты не регистрировались более 30 лет.

Применение иммунопрепаратов — эффективный и безопасный для пациентов метод лечения рака мочевого пузыря, сообщает РИА АМИ. По словам член-корреспондента РАН, профессора Всеволода Матвеева, раковые клетки становятся «невидимыми» благодаря лиганду PD-L1 и его рецептору PD-1.

«Это представители так называемой системы «иммунных контрольных точек», чья задача – предотвратить нежелательный запуск аутоиммунных процессов. Если подавить этот путь, то возникает закономерный иммунный ответ на опухоль, Т-лимфоциты атакуют раковые клетки, и запускается процесс ее уничтожения», — пояснил профессор. На этом основано действие иммуноонкологических препаратов, регулирующих степень иммунного ответа. Иммунная система пациента при использовании препаратов способна распознавать и разрушать клетки злокачественных опухолей.

По мнению ученых, такой подход к лечению рака мочевого пузыря можно считать настоящим прорывом, потому что за последние 30 лет не регистрировалось никаких инновационных препаратов этого направления. Неплохой результат дает химиотерапия, но она противопоказана каждому второму пациенту из-за почечной дисфункции. Таким больным врачи могли оказать лишь паллиативную помощь и облегчить симптомы, но шансов на излечение почти не было. Иммунотерапия для лечения РМП станет доступна для жителей России в 2018 году.

Еще одна существенная проблема, связанная с лечением рака мочевого пузыря, — это крайне низкая осведомленность людей об этой болезни. По статистике, только 1 из 10 знает о существовании такой болезни, а 62% не могут назвать основные симптомы.

Многие не обращают внимания на проявление болезни и обращаются к медикам уже на поздней стадии, когда шансы на излечение значительно снижаются: лишь 6% пациентов с метастазирующим РМП живут больше пяти лет. Ежегодно в России от него умирают около 6 тыс. человек.

Возможные признаки рака мочевого пузыря: боли в области живота и нижней части спины, раздражение мочевого пузыря, кровь в моче. При появлении этих симптомов нужно сразу обратиться к врачу.

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