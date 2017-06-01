Ученые заявили о прорыве в лечении рака мочевого пузыря

По мнению ученых, такой подход к лечению рака мочевого пузыря можно считать настоящим прорывом, потому что за последние 30 лет не регистрировалось никаких инновационных препаратов этого направления. Неплохой результат дает химиотерапия, но она противопоказана каждому второму пациенту из-за почечной дисфункции. Таким больным врачи могли оказать лишь паллиативную помощь и облегчить симптомы, но шансов на излечение почти не было. Иммунотерапия для лечения РМП станет доступна для жителей России в 2018 году.Еще одна существенная проблема, связанная с лечением рака мочевого пузыря, — это крайне низкая осведомленность людей об этой болезни. По статистике, только 1 из 10 знает о существовании такой болезни, а 62% не могут назвать основные симптомы.Многие не обращают внимания на проявление болезни и обращаются к медикам уже на поздней стадии, когда шансы на излечение значительно снижаются: лишь 6% пациентов с метастазирующим РМП живут больше пяти лет. Ежегодно в России от него умирают около 6 тыс. человек.Возможные признаки рака мочевого пузыря: боли в области живота и нижней части спины, раздражение мочевого пузыря, кровь в моче. При появлении этих симптомов нужно сразу обратиться к врачу.