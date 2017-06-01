Ученые создали препарат, блокирующий развитие рака

Генетическая мутация, превращающая нормальную клетку в раковую, наделяет ее особенностями обмена веществ, который способствует неограниченному росту и делению. В частности, в раковых клетках (олигодендроглиома, астроцитома, часть глиобластом и миелоидных лейкозов) вырабатывается особая измененная форма фермента изоцитратдегидрогеназы-1 (IDH1).



Ученым из Немецкого центра изучения рака совместно со специалистами фармацевтического концерна Bayer удалось создать препарат, который специфически ингибирует мутированный фермент IDH1 в аминокислотной позиции 132. Подробно о работе сообщает журнал Leukemia, передает MedikForum.



