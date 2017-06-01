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1 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые создали препарат, блокирующий развитие рака
Лекарство снижает обменные процессы в раковых клетках и увеличивает продолжительность жизни больных.
Генетическая мутация, превращающая нормальную клетку в раковую, наделяет ее особенностями обмена веществ, который способствует неограниченному росту и делению. В частности, в раковых клетках (олигодендроглиома, астроцитома, часть глиобластом и миелоидных лейкозов) вырабатывается особая измененная форма фермента изоцитратдегидрогеназы-1 (IDH1).

Ученым из Немецкого центра изучения рака совместно со специалистами фармацевтического концерна Bayer удалось создать препарат, который специфически ингибирует мутированный фермент IDH1 в аминокислотной позиции 132. Подробно о работе сообщает журнал Leukemia, передает MedikForum.

Препарат BAY1436032 отличается высокой избирательностью и не действует на здоровые клетки организма, замедляя обменные процесс в раковых клетках. Ученые из Хайдельберга уже подтвердили эффективность лекарства у мышей с острым миелоидным лейкозом: концентрация способствующих раку веществ в клетках снижалась. В результате животные, получавшие медикамент, жили дольше остальных. В настоящее время проводится практическое тестирование лекарства.
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