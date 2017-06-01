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1 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые изучили защитные функции макрофагов мозга
Эксперимент показал важную защитную роль макрофагов в поддержании нормального функционирования мозга.
Междисциплинарная группа ученых из Мюнхенского университета им. Людвига-Максимилиана и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Мюнхене совместно с коллегами из швейцарского фармацевтического концерна Roche исследовали роль клеток микроглии при развитии нейродегенеративных болезней. О результатах совместной работы сообщает The EMBO Journal.

Ученые исследовали функцию гена под названием TREM2, который активируется только в макрофагах центральной нервной системы – микроглии, передает MedikForum. Мутации в нем могут способствовать развитию болезней Альцгеймера, Паркинсона и лобно-височной деменции.
С помощью технологии "генных ножниц" CRISPR/Cas9 в геноме лабораторных мышей были произведены изменения, которые повлияли на структуру белка, за выработку которого отвечает ген TREM2. Это привело к массивной потере функции микроглии, что проявилось в серьезных болезненных изменениях в мозге: бляшки и мертвые нервные клетки перестали утилизироваться, нарушился энергообмен в виде снижения потребления мозгом глюкозы, снизилось кровоснабжение тканей. Аналогичные симптомы обнаруживаются у человека при мутациях в гене TREM2.



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