Ученые изучили защитные функции макрофагов мозга

С помощью технологии "генных ножниц" CRISPR/Cas9 в геноме лабораторных мышей были произведены изменения, которые повлияли на структуру белка, за выработку которого отвечает ген TREM2. Это привело к массивной потере функции микроглии, что проявилось в серьезных болезненных изменениях в мозге: бляшки и мертвые нервные клетки перестали утилизироваться, нарушился энергообмен в виде снижения потребления мозгом глюкозы, снизилось кровоснабжение тканей. Аналогичные симптомы обнаруживаются у человека при мутациях в гене TREM2.