Вредные бактерии можно обмануть, а не убивать антибиотиками

Для этого ученым пришлось применить очень изощренные методы рентгеновской кристаллографии и получить с атомарной точностью структуру белка киназа кишечной палочки. Более того, зафиксировать ее в двух состояниях: до появления сигнала из внешнего мира и после. И только сопоставив их, удалось понять, как клетка общается с внешним миром. Что же оказалось? "Мы увидели, что у клетки кишечной палочки есть три блока, через них проходят несколько спиралей, - говорит Гущин. - Первый блок расположен снаружи клетки, по сути, это рецепторы, которые захватывают какую-то молекулу, появившуюся около клетки. После захвата эти спирали начинают вращаться и перемещаться вверх и вниз подобно поршням. Это движение через второй блок, расположенный в мембране, передается внутрь клетки, и именно оно является для нее информацией о том, что происходит снаружи. И, наконец, третий блок, находящийся уже внутри клетки, принимает решения о дальнейших действиях.Расшифровка механизма передачи информации - это прорыв, который открывает совершенно новый способ борьбы, прежде всего с инфекционными болезнями. Ученые намерены обмануть бактерии, сыграв на самом принципе их проникновения в организм. Дело в том, что бактерии общаются между собой, выделяя специфическое вещество. Если бактерий мало, эти сигналы слабые, и микроорганизмы ведут себя не активно, как бы полусонные. Но если начинают активно размножаться, то сигнал стремительно нарастает и становится набатом к атаке. Бактерии просыпаются, и уже никакой иммунитет не может остановить такую орду.- Эту атаку можно подавить в самом начале, вступив с бактерией в своеобразную радиоигру. Цель - не позволить бактериям подавать сигнал к размножению, блокируя его другим сигналом, - говорит Гущин. - Алгоритм обезвреживания примерно следующий. Зная структуру белка киназа бактерии, надо создать такую обманку, чтобы распространитель болезни ее проглотил и оставался в полусонном состоянии. Говоря образно, приняв "чужака" за своего, не активизировался, не начал размножаться и вредить организму.Такой способ обладает многими плюсами по сравнению с антибиотиками. Ведь лекарство убивает не только бактерии, но и полезную микрофлору, наносит вред многим органам. Кроме того, бактерии к ним приспосабливаются и даже появляются супербактерии, которым не страшны никакие антибиотики. Ученые даже бьют тревогу - эра антибиотиков подходит к концу. Борьба с помощью "радиоигры" лишена этих недостатков. Она безопасна для организма и не имеет никаких подобных эффектов, к ней бактериям невозможно приспособиться.Это исследование может открыть совершенно новое направление в фундаментальной и прикладной науке. Впрочем, сами ученые подчеркивают, что они только в начале пути. Прежде всего предстоит разобраться со структурами бактерий различных инфекционных болезней и создать для них "обманки". И тогда можно начинать вытеснять антибиотики.