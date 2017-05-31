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31 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Разработан тест на скрытые следы ВИЧ
Ученые университета Питтсбурга разработали тест на ВИЧ, который на сегодняшний день дает самые точные результаты и в два раза быстрее стандартного теста.
Тест, разработанный американскими специалистами, способен обнаружить скрытые «резервуары» ВИЧ-инфекции, которые нельзя было выявить ранее существующими тестами, сообщает «Вестник здоровья».
ВИЧ может в результате антиретровирусной терапии почти полностью исчезнуть из организма пациента, и его остатки могут как бы «дремать» в клетках. В состоянии покоя его становится невозможно идентифицировать, поэтому может создаться впечатление, что ВИЧ полностью исчез из организма, однако это не так. Тест TZA работает по принципу обнаружения гена, который включается только при репликации ВИЧ.

Новый тест можно провести за неделю, в отличие от стандартного теста, который занимает до двух недель. Кроме того, он требует намного меньше крови для анализа и примерно на треть дешевле.

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