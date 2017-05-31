Разработан тест на скрытые следы ВИЧ

ВИЧ может в результате антиретровирусной терапии почти полностью исчезнуть из организма пациента, и его остатки могут как бы «дремать» в клетках. В состоянии покоя его становится невозможно идентифицировать, поэтому может создаться впечатление, что ВИЧ полностью исчез из организма, однако это не так. Тест TZA работает по принципу обнаружения гена, который включается только при репликации ВИЧ.Новый тест можно провести за неделю, в отличие от стандартного теста, который занимает до двух недель. Кроме того, он требует намного меньше крови для анализа и примерно на треть дешевле.