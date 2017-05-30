Редактирование генов может привести к непреднамеренной мутации

Ученые Колумбийского университета использовали технологию для восстановления зрения слепым мышам. Впоследствии при секвенировании (определение последовательности нуклеотидов) всего генома подопытных животных ученые обнаружили более 1500 мелких мутаций и более 100 крупных, при которых имели место делеция (потеря хромосомой одного из своих внутренних участков) и вставки, сообщил один из исследователей, профессор Стивен Цанг.По его словам, необходимо подробно исследовать с помощью секвенирования все побочные мутации при использовании метода редактирования генов, чтобы найти его точный и наиболее безопасным вариант. Ведь даже изменение одного «кирпича» ДНК может иметь «огромное влияние», добавил Цанг.Компьютерный алгоритм, который используется для определения внецелевых мутаций, хорошо работает, когда CRISPR модифицирует отдельные ткани в лаборатории, но не справляется при работе с живыми организмами, заключает ученый.