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30 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Редактирование генов может привести к непреднамеренной мутации
Технология редактирования генов с помощью CRISPR-Cas9, призванная помочь избавить человечество от рака и всех форм наследственных заболеваний, может иметь потенциально опасный побочный эффект.
Об опасных побочных эффектах технологии редактирования генов заявили ученые из Медицинского центра Колумбийского университета (США). Результаты опубликованы в журнале Nature Methods.

Внутри ДНК микроорганизма есть повторяющиеся участки – CRISPR, между которыми располагаются уникальные участки – спайсеры. Спайсеры по сути являются вирусными ДНК. Присутствующий в клетке белок Cas9 при обнаружении чужеродного ДНК идентифицирует ее по «записи» в спайсерах. При совпадении белок разрезает чужеродную ДНК и уничтожает ее, защищая клетку. Этот механизм и натолкнул ученых на мысль использовать его для редактирования генома при лечении генетических заболеваний, передает РИА АМИ.

Ученые Колумбийского университета использовали технологию для восстановления зрения слепым мышам. Впоследствии при секвенировании (определение последовательности нуклеотидов) всего генома подопытных животных ученые обнаружили более 1500 мелких мутаций и более 100 крупных, при которых имели место делеция (потеря хромосомой одного из своих внутренних участков) и вставки, сообщил один из исследователей, профессор Стивен Цанг.

По его словам, необходимо подробно исследовать с помощью секвенирования все побочные мутации при использовании метода редактирования генов, чтобы найти его точный и наиболее безопасным вариант. Ведь даже изменение одного «кирпича» ДНК может иметь «огромное влияние», добавил Цанг.

Компьютерный алгоритм, который используется для определения внецелевых мутаций, хорошо работает, когда CRISPR модифицирует отдельные ткани в лаборатории, но не справляется при работе с живыми организмами, заключает ученый.

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