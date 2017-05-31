Будущее зависит от них

К сожалению, если победу одержит команда из закрытой школы, она не сможет поехать в Лондон. Эти дети не могут покинуть границы РФ по решению суда. «Дети, если честно, об этом не знали, — говорит тренер. — Иначе многие потеряли бы мотивацию и перестали по-настоящему сражаться за победу». Также путь в Лондон закрыт для команды из Южной Осетии — страны, по паспорту которой нельзя получить визу.



Однако счастливчиками становятся не только те, кто летит в столицу Великобритании. За все время проведения соревнований 383 ребенка обрели новый дом и семью – этот «выигрыш» во сто крат дороже.



За 12 лет проведения соревнований «Будущее зависит от тебя» в Сочи побывало более 30 тыс. детей из 140 городов. В этом году турнир в младшей группе выиграла команда из Оренбургской области, а в старшей группе победителем стал коллектив «Галактика» из Смоленской областей. Именно «Галактика» будет представлять Россию на международном первенстве по футболу среди детей-сирот «Street Child World Cup», одним из соорганизаторов которого также является «МегаФон». Турнир пройдет в мае следующего года в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018. В состязании примут участие 24 команды, 12 мужских и 12 женских с разных континентов планеты: Африка, Азия, Европа и Северная Америка.



Можно много написать о положительном влиянии футбола, да и спорта в целом, на показатель социальной адаптации среди детей-сирот. Можно долго и правдиво рассказывать о том, какими счастливыми делают эти поездки мальчишек и девчонок, но главное в другом. Приезжая в Сочи на турнир, эти дети твердо понимают: их будущее зависит только от них.

