Будущее зависит от них

Турнир «Будущее зависит от тебя» направил жизни многих детей в футбольное русло. Павел Прошин, победитель 2010 года, в составе команды «Тотем» стал чемпионом мира по футболу среди детских команд, который проходил в 2016 году в Польше. Победители 2012 года, игроки команды «Каховские ромашки» из Москвы, попали в разные футбольные структуры: за мини-футбольный клуб «Динамо» играет Анатолий Чентулоев, его брат, Руслан, попал в команду спортивной школы по футболу «Орбита-Юниор», где также на воротах стоит бывший вратарь «Каховских ромашек» Иван Анохин, пылит за футбольную школу «Чертаново» Александр Конев.
Парвиз Алиев из Таджикистана признается, что участие в турнире «Будущее зависит от тебя» серьезно повлияло на его жизнь: проект укрепил его веру в себя и в выбор своего дела - профессионального футбола. В 2016 году Парвиза приняли в дубль футбольной команды «Худжанд».
Многие из участников турнира добиваются успехов не только на футбольном поприще: например, Дмитрий Гончаренко, который уже получил медаль «За возвращение Крыма», а сейчас служит по контракту в Сирии, Артур Хамидулин, поступающий в Рязанское летное училище, и многие другие.