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МИХАИЛ ГРАЧЕВ
Будущее зависит от них
Как соревнования по футболу меняют сложную жизнь сложных подростков.
В Сочи прошли главные в России соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».
В России 90% детей-сирот, согласно только официальной статистике, не могут социально адаптироваться к нормальной взрослой жизни. За сухими процентами – 433 тысячи живых людей, обычных девчонок и мальчишек, которые не могут получить нормальное образование, найти хорошую работу, да и просто получать удовольствие от общения с другими людьми.

Россиянам, которым повезло не остаться сиротой, сложно представить себе, что стоит за новостью: «В Сочи прошли XII соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Между строк не прочитать, что этот турнир – один из немногих шансов для тысяч мальчишек войти в те 10%, которые все же смогут найти свое место в жизни, причем необязательно на футбольном поле.
«Мне этот турнир дал дорогу в большой спорт. Благодаря ему я развивал свои навыки, прогрессировал, благодаря чему и подписал профессиональный контракт. «МегаФон» проводит этот турнир ежегодно, и мы всегда участвовали в нем. На кону были большие призы: поездки в Европу на матчи суперкоманд. Когда я участвовал в турнире, наш детский дом дважды становился лучшим. Мы ездили в Англию на игру «Челси» – «Манчестер Юнайтед», и в Хорватию на отборочный матч нашей сборной. Это незабываемые впечатления! Я уверен, что, чем больше муниципальные органы и всевозможные компании будут проводить для детишек такие турниры, как «Будущее зависит от тебя», прививать им любовь к спорту, тем меньше времени у них будет на плохие занятия».

Алексей Скворцов
полузащитник ФК «Волгарь»
Вот уже 12 лет компания «МегаФон» организует благотворительный турнир по футболу для детей сирот «Будущее зависит от тебя». Соревнования проходят в три этапа. Сначала определяются сильнейшие команды в городах и областях в «старших» (14-15 лет) и «младших» (до 13 лет) группах соответственно. На втором этапе отношения на футбольном поле выясняются на уровне федерального округа. Третий финальный этап проходит в Сочи, где сражаются сильнейшие команды федеральных округов, а также команды из стран ближнего зарубежья: Южная Осетия, Таджикистан, Армения и др.
В турнире принимает участие около 500 детских домов и школ-интернатов со всей России. Выбор «МегаФона» пал именно на футбольные соревнования, потому что для ребят это один из самых доступных видов спорта, который развивает дисциплину и командный дух, который дает понять, что они не одни. Соревнования «Будущее зависит от тебя» – это еще и возможность вырваться из привычной обстановки, насладиться курортными прелестями Сочи. Дорогого стоят мгновения, когда мальчишки, впервые увидев аквапарк, вдруг не могут сдержать слез и говорят: «Я даже не представлял, что когда-нибудь окажусь здесь». В этом году в турнире приняли участие 157 детей при сопровождении 33 взрослых. За звание сильнейшей боролись 16 команд из России, две из Таджикистана и одна из Южной Осетии.

Победитель турнира получает путевку в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал». Этот выезд – личная инициатива Алишера Усманова, одного из держателей акций компании «МегаФон» и лондонского футбольного клуба. Как только проект вышел на федеральный уровень, победители соревнований «Будущее зависит от тебя» ежегодно стали посещать домашнюю арену лондонцев «Fly Emirates», смотреть матчи английской премьер-лиги прямо из ложи Усманова, общаться с главным тренером Арсеном Венгером и играть товарищеские матчи с ребятами из академии «Арсенала». Однажды команда из Узбекистана даже сумела сыграть вничью с будущими звездами футбола. Даже для ребенка из полной семьи такая возможность — это «билет на шоколадную фабрику», что уж говорить про детей-сирот.
В первенстве также принимают участие закрытые школы для подростков, нарушивших закон, и для них соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов — единственная возможность принять участие в официальном футбольном турнире.

«Будущее зависит от тебя» — главное состязание, к которому мы готовимся в течение всего года. Кто-то боится нас приглашать и, даже не видя этих детей, говорит: «Преступники малолетние», кто-то просто махнул на нас рукой. Между тем с ребятами нет никаких сложностей – они очень уважают старших. Парни тренируются три раза в неделю, и даже в свободное время нередко играют в футбол. Игра меняет их жизнь: они становятся дисциплинированнее, учатся ухаживать за собой. Ко всему прочему, у них не остается времени на плохие занятия. За своих могу ручаться – курить бросили все», — рассказывает тренер одной из таких «сборных».

Турнир «Будущее зависит от тебя» направил жизни многих детей в футбольное русло. Павел Прошин, победитель 2010 года, в составе команды «Тотем» стал чемпионом мира по футболу среди детских команд, который проходил в 2016 году в Польше. Победители 2012 года, игроки команды «Каховские ромашки» из Москвы, попали в разные футбольные структуры: за мини-футбольный клуб «Динамо» играет Анатолий Чентулоев, его брат, Руслан, попал в команду спортивной школы по футболу «Орбита-Юниор», где также на воротах стоит бывший вратарь «Каховских ромашек» Иван Анохин, пылит за футбольную школу «Чертаново» Александр Конев.

Парвиз Алиев из Таджикистана признается, что участие в турнире «Будущее зависит от тебя» серьезно повлияло на его жизнь: проект укрепил его веру в себя и в выбор своего дела - профессионального футбола. В 2016 году Парвиза приняли в дубль футбольной команды «Худжанд».

Многие из участников турнира добиваются успехов не только на футбольном поприще: например, Дмитрий Гончаренко, который уже получил медаль «За возвращение Крыма», а сейчас служит по контракту в Сирии, Артур Хамидулин, поступающий в Рязанское летное училище, и многие другие.
К сожалению, если победу одержит команда из закрытой школы, она не сможет поехать в Лондон. Эти дети не могут покинуть границы РФ по решению суда. «Дети, если честно, об этом не знали, — говорит тренер. — Иначе многие потеряли бы мотивацию и перестали по-настоящему сражаться за победу». Также путь в Лондон закрыт для команды из Южной Осетии — страны, по паспорту которой нельзя получить визу.

Однако счастливчиками становятся не только те, кто летит в столицу Великобритании. За все время проведения соревнований 383 ребенка обрели новый дом и семью – этот «выигрыш» во сто крат дороже.

За 12 лет проведения соревнований «Будущее зависит от тебя» в Сочи побывало более 30 тыс. детей из 140 городов. В этом году турнир в младшей группе выиграла команда из Оренбургской области, а в старшей группе победителем стал коллектив «Галактика» из Смоленской областей. Именно «Галактика» будет представлять Россию на международном первенстве по футболу среди детей-сирот «Street Child World Cup», одним из соорганизаторов которого также является «МегаФон». Турнир пройдет в мае следующего года в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018. В состязании примут участие 24 команды, 12 мужских и 12 женских с разных континентов планеты: Африка, Азия, Европа и Северная Америка.

Можно много написать о положительном влиянии футбола, да и спорта в целом, на показатель социальной адаптации среди детей-сирот. Можно долго и правдиво рассказывать о том, какими счастливыми делают эти поездки мальчишек и девчонок, но главное в другом. Приезжая в Сочи на турнир, эти дети твердо понимают: их будущее зависит только от них.
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