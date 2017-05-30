Ученые выявили эффект ноцебо при терапии статинами

Об этом говорят результаты клинических исследований, опубликованных в журнале The Lancet
. В обоснование своей работы авторы отметили, что в данные двойных слепых клинических исследований, в которых участники и врачи не знают, кто получает плацебо, а кто – активный препарат, свидетельствуют об одинаковой частоте развития нежелательных явлений в плацебо - группах и группах терапии статинами.
Однако при проведении открытых наблюдательных исследований, когда данные о терапии открыты и пациенты знают, какой препарат принимают, резко возрастает число сообщений о побочных эффектах лечения, передает Remedium. Ученые заинтересовались такой тенденцией и решили выявить причину.