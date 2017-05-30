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30 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые выявили эффект ноцебо при терапии статинами
Пациенты чаще жалуются на побочные эффекты статинов, если знают, какой именно препарат (статины или плацебо) принимают в рамках клинических исследований.
Об этом говорят результаты клинических исследований, опубликованных в журнале The Lancet. В обоснование своей работы авторы отметили, что в данные двойных слепых клинических исследований, в которых участники и врачи не знают, кто получает плацебо, а кто – активный препарат, свидетельствуют об одинаковой частоте развития нежелательных явлений в плацебо - группах и группах терапии статинами.

Однако при проведении открытых наблюдательных исследований, когда данные о терапии открыты и пациенты знают, какой препарат принимают, резко возрастает число сообщений о побочных эффектах лечения, передает Remedium. Ученые заинтересовались такой тенденцией и решили выявить причину.

В рамках работы были проанализированы данные масштабного рандомизированного клинического исследования статинов ASCOT, прошедшего при участии более 10 тыс. пациентов. В течение трех лет участники получали статины или плацебо, но не знали, какой именно препарат они принимают. Затем следовал 2-летний наблюдательный период, в течение которого пациенты продолжили принимать свои лекарства, однако теперь они уже знали, что используют статины.

Оказалось, что если пациент не знал, проходит он терапию статинами или нет, то показатель сообщаемых нежелательных явлений был в обеих группах одинаковым. При раскрытии данных о терапии, частота сообщений о спровоцированных статинами побочных эффектах резко возрастала. Например, об число сообщений об испытываемых мышечных болях увеличивалось на 41%.

Ученые объяснили это явление эффектом ноцебо – пациент знает о том, какие нежелательные явления могут развиваться на фоне терапии препаратом и именно эти побочные эффекты у него проявляются, хотя могут не быть вызваны реальным действием лекарственного средства.
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