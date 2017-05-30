Ученые выявили эффект ноцебо при терапии статинами

В рамках работы были проанализированы данные масштабного рандомизированного клинического исследования статинов ASCOT, прошедшего при участии более 10 тыс. пациентов. В течение трех лет участники получали статины или плацебо, но не знали, какой именно препарат они принимают. Затем следовал 2-летний наблюдательный период, в течение которого пациенты продолжили принимать свои лекарства, однако теперь они уже знали, что используют статины.Оказалось, что если пациент не знал, проходит он терапию статинами или нет, то показатель сообщаемых нежелательных явлений был в обеих группах одинаковым. При раскрытии данных о терапии, частота сообщений о спровоцированных статинами побочных эффектах резко возрастала. Например, об число сообщений об испытываемых мышечных болях увеличивалось на 41%.Ученые объяснили это явление эффектом ноцебо – пациент знает о том, какие нежелательные явления могут развиваться на фоне терапии препаратом и именно эти побочные эффекты у него проявляются, хотя могут не быть вызваны реальным действием лекарственного средства.