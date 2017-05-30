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30 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Найден способ замедлить развитие рака
Исследователи применили систему редактирования геномов. Эффективность новой методики проверялась в лабораторных условиях.
Специалисты по генной инженерии из американского Университета Рочестера применили систему редактирования геномов CRISPR-Cas на раковые клетки и сумели остановить неконтролируемый рост, передает actualnews.org.

В ходе работы ученые обнаружили белок Tudor-SN, который имеет связь с «клеточным циклом», нарушающимся при раке. Если в нормальных условиях клетки просто делятся, то при онкологии они делают это непрерывно, вторгаясь в окружающие ткани.

Генетикам удалось с помощью системы редактирования геномов CRISPR-Cas удалить его из клеток. Удаление Tudor-SN привело к тому, что клеточный цикл несколько замедлился.

В условиях лаборатории американские специалисты организовали изучение раковых клеток почек, а также шейки матки, однако об организации подобных испытаний на человеке речи пока не идет. Впоследствии итоги работы могут послужить основой для создания эффективных методов сопротивления онкологии.


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