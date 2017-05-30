Найден способ замедлить развитие рака

Специалисты по генной инженерии из американского Университета Рочестера применили систему редактирования геномов CRISPR-Cas на раковые клетки и сумели остановить неконтролируемый рост, передает actualnews.org.



В ходе работы ученые обнаружили белок Tudor-SN, который имеет связь с «клеточным циклом», нарушающимся при раке. Если в нормальных условиях клетки просто делятся, то при онкологии они делают это непрерывно, вторгаясь в окружающие ткани.



