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29 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Определен белок, который запускает фиброз печени
На основе этого открытия создан генетический тест.
В австралийском Уэстмидском институте медицинских исследований идентифицирован белок, влияющий на развитие фиброза печени. На основе этого открытия создан генетический тест.

Речь идет об интерфероне лямбда 3 (INLF3). Ученые исследовали образцы тканей печени 2 тысячи пациентов с гепатитом С. При повреждении печени начинается миграция клеток зоны воспаления из крови в печень, при этом INLF3 выделяется еще более интенсивно и наносит дополнительный ущерб тканям. Это связано с наследственностью.

На основе исследования разработан тест, который может показать, возможно ли у пациента возникновение фиброза печени. Также тест может ответить на вопрос, как будет развиваться болезнь.
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