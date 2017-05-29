Определен белок, который запускает фиброз печени

В австралийском Уэстмидском институте медицинских исследований идентифицирован белок, влияющий на развитие фиброза печени. На основе этого открытия создан генетический тест.



Речь идет об интерфероне лямбда 3 (INLF3). Ученые исследовали образцы тканей печени 2 тысячи пациентов с гепатитом С. При повреждении печени начинается миграция клеток зоны воспаления из крови в печень, при этом INLF3 выделяется еще более интенсивно и наносит дополнительный ущерб тканям. Это связано с наследственностью.



