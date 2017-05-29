Лекарство от 15 видов рака привело к исчезновению опухолей

После рассмотрения результатов исследований FDA лицензировало средство по ускоренной процедуре. Препарат разрешен для лечения 15 видов опухолей, включая опухоли поджелудочной железы, легких, простаты, щитовидной железы, толстого кишечника, желудка, мочевого пузыря, слюнных желез и др. Ускоренная процедура лицензирования применяется к лекарствам, спасающим жизнь, при наличии положительных результатов клинических испытаний.Механизм действия Keytruda – выявление "прячущейся" от иммунной системы опухоли. Суть действия в том, что препарат делает опухоль заметной для иммунной системы больного, и она атакует ее. Клинические испытания показали отличные результаты при лечении опухолей кожи, головы и шеи, желудка и мочевого пузыря: опухоли уменьшались в размерах, а иногда и полностью исчезали.В настоящее время в мире проводятся десятки испытаний препарата Keytruda. Специалисты полагают, что в ближайшие годы лекарство будет лицензировано для лечения дополнительных видов рака, и будет создана линия лекарств, основанных на аналогичных принципах борьбы с опухолями.