Корреспондент «Санкт-Петербург.ру», представившись реципиентом, позвонил по нескольким свежим объявлениям. Трубку взял молодой человек: «Да, объявление еще актуально. Группа крови вторая положительная. Сдавал анализы на ВИЧ, сифилис, общие анализы крови». Мужчине 27 лет, он из Камчатского края, полная решительность и готовность к переезду в другой город ради пересадки.



Он долго не хотел говорить, что подвигло его на продажу органа, но затем признался, что на отчаянный шаг его толкнули тяжелые семейные обстоятельства. «Болен брат. Рак. Вторая стадия... Пока вторая. Врачи говорят, что сложно спрогнозировать течение болезни. Сейчас он находится в ремиссии, но может резко наступить рецидив, и снова потребуется дорогостоящее лечение», - рассказал молодой торговец органами.



В благотворительные фонды обращаться он даже не пробовал - не выделят ту сумму, которая нужна. «Мы пока не знаем, сколько именно денег потребуется. К тому же, все это делается достаточно длительное время, да и доверия к ним нет», - пояснил мужчина. За продажу почки он хотел получить не менее трех млн рублей, чтобы покрыть расходы на лечение. Мужчина был осведомлен об ухудшении качества жизни после пересадки: «Это решение было принято не вчера. Было время обдумать, взвесить «за» и «против» и смириться. Но пока я не услышал конкретных, серьезных предложений. Я в курсе, что это не совсем законно, но, насколько я знаю, в исключительных случаях пересадки возможны».

