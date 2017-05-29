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Ольга Викторова

Продавать себя по частям:
как работает черный рынок органов в России

«25 лет, рост 180, вес 90, не пью, ни курю, здоров». «19 лет, группа крови 2+, веду здоровый образ жизни». И таких объявлений тысячи. Разные города, разный возраст и образ жизни, но есть то, что их объединяет, – попытка продать свой орган, в основном почку или часть печени. Сайты и тематические группы в социальных сетях буквально разрываются от подобных «рекламных» объявлений. Что заставляет людей продавать себя по частям? Безусловно, это способ быстро заработать большую сумму денег. Но каковы последствия таких операций?
«Продам почку» от отчаяния
Корреспондент «Санкт-Петербург.ру», представившись реципиентом, позвонил по нескольким свежим объявлениям. Трубку взял молодой человек: «Да, объявление еще актуально. Группа крови вторая положительная. Сдавал анализы на ВИЧ, сифилис, общие анализы крови». Мужчине 27 лет, он из Камчатского края, полная решительность и готовность к переезду в другой город ради пересадки.

Он долго не хотел говорить, что подвигло его на продажу органа, но затем признался, что на отчаянный шаг его толкнули тяжелые семейные обстоятельства. «Болен брат. Рак. Вторая стадия... Пока вторая. Врачи говорят, что сложно спрогнозировать течение болезни. Сейчас он находится в ремиссии, но может резко наступить рецидив, и снова потребуется дорогостоящее лечение», - рассказал молодой торговец органами.

В благотворительные фонды обращаться он даже не пробовал - не выделят ту сумму, которая нужна. «Мы пока не знаем, сколько именно денег потребуется. К тому же, все это делается достаточно длительное время, да и доверия к ним нет», - пояснил мужчина. За продажу почки он хотел получить не менее трех млн рублей, чтобы покрыть расходы на лечение. Мужчина был осведомлен об ухудшении качества жизни после пересадки: «Это решение было принято не вчера. Было время обдумать, взвесить «за» и «против» и смириться. Но пока я не услышал конкретных, серьезных предложений. Я в курсе, что это не совсем законно, но, насколько я знаю, в исключительных случаях пересадки возможны».
В России, по данным министерства здравоохранения, за 2016 год было совершено 1,703 тыс. операции по трансплантологии, что на 14,8% больше, чем за 2015 год. Несмотря на ежегодный рост операций, их количество составляет лишь 10-15% от реальной потребности населения, что порождает определенный ажиотаж и спекуляции.
Вторым потенциальным донором стал житель Петербурга. «В сентябре случился пожар, мне с семьей негде было жить, пришлось взять кредит. Несколько платежей уже просрочили, каждый месяц нужно платить по 35 тыс. рублей. Я работаю разнорабочим, зарплата небольшая, доходы не покрывают расходы. Все нужные анализы у меня на руках. Сколько вы дадите за почку?» Почти за каждым таким объявлением кроется безысходность и надежда на улучшение

жизни после продажи того или иного органа. И ухудшение здоровья для этих людей становится не такой большой ценой, чтобы расстаться с органами.
«Если это молодой человек и операция прошла без осложнений, как правило, на начальном этапе организм не страдает, но нужно понимать, что ничего бесследно не проходит. Если у этого человека впоследствии разовьется какое-нибудь заболевание, опухоль или пиелонефрит, то он к нему будет более восприимчив. Поэтому в отдаленной перспективе у таких людей качество жизни ниже».
Трансплантолог онкологической больницы Игорь Руткин
Реабилитационный период донора после трансплантации может достигать полутора лет. Если операция прошла без осложнений, то вставать разрешается лишь на четвертые сутки. После пересадки, к примеру - почки, функцию на себя берет рабочий орган, он может увеличиться в размерах, чтобы выполнять свою работу в двойном размере. Но в любом случае один орган не сможет полноценно работать за двоих. Частыми осложнениями после пересадки являются гипертония и нарушение функции почки, которые могут привести к интоксикации. У женщин после пересадки могут возникнуть проблемы с протеканием беременности и родами. Донор должен раз в год проверяться у врача, сдавать кровь, делать УЗИ. Не рекомендуется заниматься контактными видами спорта, например, боксом и борьбой, а вот прогулки на свежем воздухе, напротив, благоприятно скажутся на здоровье.
«Куплю почку. Дорого»
В интернете помимо объявлений о продаже есть объявления и о покупке органов. Их гораздо меньше, и под ними, как правило, собирается очередь из людей, желающих скорее продать свой орган. Некоторые покупатели представляются врачами той или иной клиники и предлагают пересадку в стенах больницы.
«На мой взгляд, все это надуманно. Для того чтобы выполнить операцию по трансплантологии, нужно привлечь большое количество грамотных специалистов и иметь серьезное оборудование – это не делается «на коленке». У нас в трансплантации участвует около 20 человек. О том, что происходит изъятие донорского органа, известно судебно-медицинскому эксперту, после орган перевозится в другую больницу, где уже выполняется операция по трансплантации. То есть об этом знает большое количество людей, и, сами понимаете, сделать какую-то черную операцию невозможно, эти сведения легко просочатся. Несколько раз мне писали на электронную почту «продам почку», но я расцениваю это как проверку правоохранительных органов, на самом деле никто никакие органы не продает».
Трансплантолог онкологической больницы Игорь Руткин
Сайтов купли-продажи органов очень много, и все они находятся в открытом доступе. Роскомнадзор не может блокировать их просто потому, что в России нет законов, указывающих на запрет сайтов с подобным содержанием.

«Санкт-Петербург.ру» оставил заявку на продажу почки на одном из таких ресурсов. Через час позвонил мужчина и представился посредником между донором и реципиентом. Он предложил приехать в Украину или Молдову и пройти там все нужные обследования, а после, в случае если анализы будут удовлетворительными, лететь в другую страну для трансплантации. Если въезд в страну по тем или иным причинам закрыт, он обещал оказать содействие на получение согласия на перелет.
«Человек, который на это соглашается, – потенциальный самоубийца, гарантировать ему никто ничего не будет. Уезжая в другую страну, допустим в Пакистан или Индию, где факты незаконных пересадок органов действительно существует, человек может вообще лишиться жизни. Если есть возможность забрать две почки и печень целиком, то зачем забирать половину? Черных трансплантологов ничто не остановит, чтобы убить человека и разобрать его по кусочкам, и, соответственно, не платить никаких денег. И никто про это даже не узнает».
Трансплантолог онкологической больницы Игорь Руткин
Существуют и другие способы мошенничества. Ответ на очередной отклик не заставил себя ждать: «Я работаю в клинике Берлина, Германия. Оплачивать мою работу не нужно – зарплата моя от клиники. Сам приеду за вами, обследование у нас в клинике – строго. Все расходы беру на себя: перелеты, проживание, операция. Предоплата 100% в вашем городе. Это значит, что я приеду к вам с договорами и деньгами. Вы получаете всю сумму, подписываем договор и вылетаем в клинику. Цена почки на данный момент 470 тыс. евро, печени - 480 тыс. евро».

Чтобы потенциальный продавец органов не передумал, мошенник просит выслать залог в пять тыс. рублей и копию паспорта. Ни названия клиники, ни имени врача и реципиента он не называет, ссылаясь на завышенные требования. Некоторые мошенники просят деньги еще и на оформление загранпаспорта и визы, а после получения средств исчезают.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2014 году было проведено 119,873 тыс. операций по трансплантологии, из них 79,948 тыс. по пересадке почек и 26,151 тыс. по пересадки печени, 27,397 тыс. человек стали донорами посмертно. Ежегодный рост совершаемых операций составляет порядка 1,8%.
С точки зрения закона
В России существует два вида донорства: посмертное и родственное, а любые сделки купли-продажи органов человека запрещены. В соответствии с 120 статьей УК РФ «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации» они наказываются лишением свободы сроком до шести лет. Преступник, удерживающий потерпевшего за пределами России для изъятия органов или тканей, может оказаться за решеткой на десять лет. В 2016 году в России по данной статье не было осуждено ни одного человека. Закон о трансплантации органов и тканей человека предусматривает пересадку только в том случае, если другие медицинские средства не могут гарантировать сохранность жизнь пациента. Орган у донора могут взять только в том случае, если консилиум заключит, что это не причинит его здоровью значительный вред.
Кто и как проверяет пригодность донорских органов?
Прежде чем пересадить орган реципиенту, проводят ряд лабораторных и инструментальных исследований потенциального донора. Обязательным является определение антител к ВИЧ, гепатиту С и В. Если на теле донора имеются татуировки, сделанные менее трех месяцев назад, то высок риск заражения инфекционным вирусом - в таком случае принимается отказ от его донорства. Наличие злокачественных новообразований и инфекционно-септические осложнения также являются противопоказаниями к пересадке. Из-за дефицита органов для трансплантации с каждым годом перечень противопоказаний к донорству сокращается.
Также существует закон, предусматривающий презумпцию согласия. Это значит, что после смерти у человека могут изъять органы для донорства без разрешения родственников умершего. Смерть в данном случае подразумевает под собой прекращение активности головного мозга, когда его функции уже не могут быть восстановлены, но при этом остальные органы «живы». Этот закон распространяется на всех, за исключением случаев, когда умерший при жизни написал заявление на отказ от донорства. Он должен всегда носить его с собой, иначе врачи в экстренном случае не смогут узнать о таком решении.

В 2014 году, после громкого дела Алины Саблиной, мнения о презумпции согласия разошлись. 19-летнюю девушку сбила машина, она впала в кому, а через неделю умерла. У нее изъяли сердце, почки, надпочечники и еще несколько органов. Мать погибшей узнала об этом через месяц случайно, изучая материалы дела ДТП. С одной стороны, врачи действовали согласно закону и не нарушили ничьих прав. Однако мать погибшей уверена, что из-за возможности изъять органы врачи не приняли необходимые меры для спасения Алины.

По мнению профессионального сообщества, в случае отказа от презумпции согласия количество донорских органов резко снизится, а это в свою очередь приведет к снижению количества операций по трансплантации и росту смертности. Общество, по словам врачей, к такому не готово.
Что продавать и покупать не запрещено?
Закон о трансплантации органов не распространяется на продажу органов, относящихся к репродуктивным тканям, – яйцеклетке и сперме. Цена на них может достигать 100 тыс. рублей и зависит от происхождения, внешних данных и даже группы крови. Сперма доноров редких рас или донора с редкой группой крови продается с наценкой до 200%, сами же доноры получают примерно половину указанной суммы. Девушки, которые решили стать донором яйцеклетки, могут получить до 85 тыс. рублей. Все кандидаты проходят тщательное обследование.
Кому достанется донорский орган?
Дефицит донорских органов - это актуальная проблема многих стран мира. Только в России в «лист ожидания» на сегодняшний день вписаны фамилии нескольких сотен человек. При этом пересадку не всегда делают в порядке очереди. Донорский орган проверяют на тканевую совместимость с тем или иным пациентом, и после лабораторных тестов, позволяющих заранее узнать, подойдет ли данный орган реципиенту или же начнется отторжение, орган могут отдать человеку, попавшему в «лист ожидания» всего несколько дней назад. Кто-то ждет нужного органа месяцами или даже годами. А кто-то так и не дожидается заветной пересадки - единственного шанса на спасение.

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