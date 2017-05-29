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Кто и как проверяет пригодность донорских органов?
Прежде чем пересадить орган реципиенту, проводят ряд лабораторных и инструментальных исследований потенциального донора. Обязательным является определение антител к ВИЧ, гепатиту С и В. Если на теле донора имеются татуировки, сделанные менее трех месяцев назад, то высок риск заражения инфекционным вирусом - в таком случае принимается отказ от его донорства. Наличие злокачественных новообразований и инфекционно-септические осложнения также являются противопоказаниями к пересадке. Из-за дефицита органов для трансплантации с каждым годом перечень противопоказаний к донорству сокращается.
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