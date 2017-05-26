Иммунные клетки вызывают рост волос

Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell (клетка) предполагают, что выводы ученых могут привести к появлению новых методов лечения очаговой алопеции — аутоиммунного заболевания, приводящего к выпадению волос. Регуляторные клетки могут играть важную роль и в других формах облысения, в том числе и «классического мужского» выпадения волос.Как считают ученые, результаты исследования говорят о том, что иммунные клетки имеют более широкие функции, нежели просто защита от внешних факторов.«Считается, что клетки иммунной системы предназначены для борьбы с инфекциями, а стволовые клетки отвечают за регенерацию ткани после ее повреждения, — заявил доктор Розенблюм. — Но теперь мы видим, что стволовые клетки и клетки иммунной системы работают вместе в области регенерации».Напомним, ранее, ученые Юго-западного медицинского центра Техасского университета обнаружили клетки, которые отвечают за рост волос и механизм их поседения. Результаты, как предполагается, могу серьезно продвинуть методы лечения облысения и появления седины.