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26 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Иммунные клетки вызывают рост волос
Ученые выявили новую, ранее не известную функцию регуляторных клеток или Treg.
Регуляторные клетки или Treg присутствуют в каждом организме и обеспечивают нормальную работу иммунной системы. Но исследование выявило их новую ранее не известную функцию: они могу вызвать рост волос.

Ученые из Калифорнийского университета Сан-Франциско провели эксперименты на мышах и выяснили, что Treg дают сигналы коже, которые заставляют волосяные фолликулы переходить в стадию регенерации. По мнению руководителя исследования Марка Розенблюма, это один из самых больших шагов в науке для лечения облысения, передает РИА АМИ.

«Наши волосяные фолликулы находятся в режиме постоянной рециркуляции: когда волос выпадает, начинается новый волосяной цикл. Но если убрать один тип иммунных клеток, волосы просто перестают расти», — заявил он.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell (клетка) предполагают, что выводы ученых могут привести к появлению новых методов лечения очаговой алопеции — аутоиммунного заболевания, приводящего к выпадению волос. Регуляторные клетки могут играть важную роль и в других формах облысения, в том числе и «классического мужского» выпадения волос.

Как считают ученые, результаты исследования говорят о том, что иммунные клетки имеют более широкие функции, нежели просто защита от внешних факторов.

«Считается, что клетки иммунной системы предназначены для борьбы с инфекциями, а стволовые клетки отвечают за регенерацию ткани после ее повреждения, — заявил доктор Розенблюм. — Но теперь мы видим, что стволовые клетки и клетки иммунной системы работают вместе в области регенерации».

Напомним, ранее, ученые Юго-западного медицинского центра Техасского университета обнаружили клетки, которые отвечают за рост волос и механизм их поседения. Результаты, как предполагается, могу серьезно продвинуть методы лечения облысения и появления седины.



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