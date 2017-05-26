«Умные» наночастицы помогут бороться с раком

В рамках российско-индийского сотрудничества из города Рурки в Саратов прибыл специалист в области нанотехнологий - доктор Гопинас. Вместе с российскими учеными он работает над изобретением специальной модели, которая впоследствии ляжет в основу многих лекарственных препаратов. В день отъезда, 27 мая, доктор Гопинас должен увезти с собой в Индию уже готовую наноконструкцию.В Индии фармацевтическая отрасль развита лучше, чем в России, поэтому дальнейшие испытания там обойдутся дешевле. Вновь созданные конструкции будут вживляться рыбам. При положительном результате новая модель частиц принесет много пользы и медицине, и ветеринарии. Кроме того, что это открытие позволит делать более информативные онкомаркеры и антибиотики, к которым не вырабатывается иммунитет у бактерий.Наноконструкции открывают практически новую область в медицине - тераностику. Это терапия и диагностика в одной наночастице, которая обучена «выслеживать» раковые клетки.