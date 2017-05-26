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26 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
«Умные» наночастицы помогут бороться с раком
Ученые работают над изобретением специальной модели, которая впоследствии ляжет в основу многих лекарственных препаратов.
Врачи нашли панацею от самого страшного недуга современности - онкологии. Но вот донести нужное лекарство до опухоли, не повреждая при этом здоровые ткани, пока не получается. Над этой проблемой не первый год бьются ученые с мировым именем. Проблема в том, что генетический материал «не хочет» прикрепляться индивидуально и собирается в колонии вокруг золотой частицы.

«Наша задача - прикрепить к наночастице определенный генетический материал (лекарство, плазмиды) и таким образом создать наноконструкцию, с помощью которой в дальнейшем медики будут лечить тяжелые заболевания. И в первую очередь такое, как хроническая обструктивная болезнь легких», - пояснил ИА «Регион 64» доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки РФ, заведующий лабораторией нанобиотехнологий в Саратове Николай Хлебцов.



В рамках российско-индийского сотрудничества из города Рурки в Саратов прибыл специалист в области нанотехнологий - доктор Гопинас. Вместе с российскими учеными он работает над изобретением специальной модели, которая впоследствии ляжет в основу многих лекарственных препаратов. В день отъезда, 27 мая, доктор Гопинас должен увезти с собой в Индию уже готовую наноконструкцию.

В Индии фармацевтическая отрасль развита лучше, чем в России, поэтому дальнейшие испытания там обойдутся дешевле. Вновь созданные конструкции будут вживляться рыбам. При положительном результате новая модель частиц принесет много пользы и медицине, и ветеринарии. Кроме того, что это открытие позволит делать более информативные онкомаркеры и антибиотики, к которым не вырабатывается иммунитет у бактерий.

Наноконструкции открывают практически новую область в медицине - тераностику. Это терапия и диагностика в одной наночастице, которая обучена «выслеживать» раковые клетки.

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