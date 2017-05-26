Депутаты предлагают выплачивать молодым петербурженкам 50 тысяч рублей за рождение первенца

Комиссия по соцполитике и здравоохранению ЗакСа рекомендовала парламенту принять в первом чтении законопроект, по которому с 2018 года петербурженки в возрасте 20-24 лет будут получать единовременную выплату за рождение первенца — 50 тысяч рублей. По мнению авторов документа, это поможет стимулировать повышение рождаемости, передает ДокторПитер.