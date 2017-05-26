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26 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Депутаты предлагают выплачивать молодым петербурженкам 50 тысяч рублей за рождение первенца
По мнению авторов документа, это поможет стимулировать повышение рождаемости в Северной столице.
Комиссия по соцполитике и здравоохранению ЗакСа рекомендовала парламенту принять в первом чтении законопроект, по которому с 2018 года петербурженки в возрасте 20-24 лет будут получать единовременную выплату за рождение первенца — 50 тысяч рублей. По мнению авторов документа, это поможет стимулировать повышение рождаемости, передает ДокторПитер.
По данным профильной комиссии ЗакСа, в городе растет возраст матерей, родивших первого ребенка. Сегодня в Петербурге более трети новорожденных (более 37%) приходится на женщин в возрасте 25-29 лет. По мнению депутатов и разработчиков законопроекта, нужны дополнительные меры поддержки молодых матерей, чтобы преодолеть эту тенденцию.
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