Главный пульмонолог Петербурга Ольга Титова: Эпидемия гриппа нас многому научила

В прошлом году, по данным Росстата, смертность от гриппа увеличилась в три раза по сравнению с январем–сентябрем 2015-го. В Петербурге эпидемия унесла жизни 102 человек. Какова вероятность, что подобное может повториться?

- Первым уроком для нас, конечно, стало понимание, что лучшим способом профилактики болезней органов дыхания, в том числе гриппа, является вакцинация. Ее эффективность в прошедшую эпидемию 2015-2016 годов достигла 59%. Это высокий показатель. Среди умерших пациентов не было ни одного вакцинированного, а число привитых с тяжелым течением заболевания составило не более 2%. Если охват населения вакцинацией в 2015 году у нас достигал порядка 30%, то в 2016-м он превысил 41%.



Также мы столкнулись с проблемами при лечении и применении высокотехнологичной медицинской помощи для больных с крайне тяжелым гриппом. Решением этой проблемы стало распоряжение комитета по здравоохранению в ноябре 2016 года, закрепившее маршрутизацию и гарантию обеспечения пациентов высокотехнологичной медицинской помощью, которая включает в себя, в том числе, экстрокарпоральную мембранную оксигенацию – инвазивный экстрокарпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. Оказанием высокотехнологичной помощи займутся Городская многопрофильная больница № 2 и городская инфекционная больница имени Боткина. Думаю, что выполнение этого распоряжения позволит нам сохранить человеческие жизни при возникновении новой эпидемии.



Но прошедшая эпидемия явно показала еще одну проблему. Мы проанализировали причины смерти от гриппа, и оказалось, что одной из основных причин было несерьезное отношение к своему здоровью самих пациентов. Поздняя госпитализация и позднее начало лечения, когда пациенты не обращались вовремя к врачу, отказывались от госпитализации, приводила к неблагоприятному исходу. Мы теряли драгоценное время, когда медицинская помощь была особенно эффективна. Могу сказать, что петербуржцы извлекли урок из произошедшего и стали внимательнее относиться к себе.

