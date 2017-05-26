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Главный пульмонолог Петербурга Ольга Титова: Эпидемия гриппа нас многому научила

Директор Научно-исследовательского института пульмонологии
СПбГМУ им. И. П. Павлова Ольга Титова рассказала «Санкт-Петербург.ру», почему жизнь в коммуналках вредна для здоровья, чем вейп опаснее обычной сигареты и что сделано в городе для эффективной борьбы с болезнями дыхательной системы.
От заболеваний органов дыхания петербуржцы умирают чаще, чем от патологий сердечно-сосудистой системы, болезней органов пищеварения и различных новообразований. Смертность от этих болезней неуклонно росла, и только в последние годы наметилась тенденция к стабилизации, когда масштабная эпидемия гриппа заставила врачей пересмотреть свое отношение к диагностике и лечению легочных заболеваний, а пациентов – внимательнее относиться к своему здоровью.
Ольга Николаевна, в последнее время много говорится о росте смертей от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, а как можно оценить ситуацию с заболеваемостью органов дыхания в Петербурге?
- Ситуация не простая. За последнее десятилетие общая заболеваемость болезнями органов дыхания в Петербурге увеличилась на 41%, а число зарегистрированных больных превысило 2 млн 325 тыс. человек. Конечно, львиная доля среди них - это больные с острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом. Но высоким остается и количество пациентов с хроническими патологиями – это около 144 тыс. человек. Больше двух тыс. страдают хронической обструктивной болезнью легких – смертельно опасным заболеванием, при котором в дыхательных путях происходит ограничение притока воздуха. Половина из них имеют тяжелую и крайне тяжелую форму. Так что болезни органов дыхания относятся к одним из самых распространенных в Петербурге. В структуре общей заболеваемости они занимают второе место, уступая только сердечно-сосудистой патологии.
«Петербургская» причина роста заболеваемости органов дыхания – проживание в коммуналках, где распространена грибковая инфекция
Фото: expatriantotchka.blogspot.ru
С чем это связано?
- Это объясняется многими факторами. Климатическими особенностями Северо-Западного региона – холодом, сыростью, небольшим количеством солнечных дней. Играет свою роль и плохая экология, высокая плотность населения. Есть и другие причины роста легочных заболеваний, в основе которых лежит формирование аллергических реакций. Например, увеличивается число больных бронхиальной астмой. Кстати, одной, чисто петербургской, причиной этого недуга служат наши коммуналки. Грибковая инфекция, появляющаяся в старых домах, при регулярном попадании в дыхательные пути грозит развитием бронхиальной астмы. Роспотребнадзор принял решение пересмотреть санитарные нормы относительно проживания в таких помещениях.
Какие легочные патологии у петербуржцев встречаются чаще всего?
- В Петербурге наиболее распространенными являются хронический бронхит, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Сейчас у нас в городе на учете стоит более 2800 человек с диагнозом «бронхиальная астма». ХОБЛ является одной из основных причин смертности от болезней органов дыхания и занимает второе место, уступая только пневмонии. Практически каждый четвертый больной ХОБЛ в течение десяти лет становится инвалидом. И время дожития инвалида составляет шесть лет, что в 3,5 раза меньше, чем у больных с бронхиальной астмой.
Симптомы ХОБЛ выявили более чем у 15% россиян, но эксперты считают, что реальная заболеваемость еще выше.
Как мы выглядим на международном фоне?
- Если говорить о международной статистике, то там распространенность бронхиальной астмы составляет 2,2%. Мы находимся в так называемой голубой зоне с низкой заболеваемостью астмой. Но есть и другой показатель - смертность. И вот по нему мы находимся в красной зоне, так как показатель смертности среди астматиков в Петербурге составляет более 28%. Хотя в среднем по России он невысок.
Показатель смертности среди астматиков в Петербурге составляет более 28%.
Как в Петербурге решается проблема хронических заболеваний органов дыхания?
- Ни в одном субъекте Российской Федерации нет того, что сделано в Петербурге. У нас в городе реализуется программа, которая направлена на совершенствование оказания медицинской помощи больным с хронической обструктивной болезнью легких и с хроническими болезнями органов дыхания, осложненными хронической дыхательной недостаточностью высокой степени. Организована целая система оказания помощи больным с такой патологией, которая начала работать с момента открытия в 2013 году Городского пульмонологического центра. Туда приходят все самые сложные пациенты, у которых затруднена диагностика органов дыхания, имеются осложненные формы бронхо-легочной патологии с хронической дыхательной недостаточностью.

В 2014 году в городское законодательство Петербурга была внесена поправка о дополнительной мере социальной поддержки больных с хронической дыхательной недостаточностью третьей степени в виде бесплатной выдачи концентраторов кислорода. Длительная кислородная терапия на дому - это единственный патогенетически обоснованный метод лечения больных, который увеличивает продолжительность жизни. В 2015 году была внесена еще одна поправка в социальный кодекс Петербурга, которая гарантировала дополнительное лекарственное обеспечение пациентам с ХОБЛ.
Уже можно говорить о результатах этой работы?
- Да, выживаемость пациентов с хронической дыхательной недостаточностью третьей степени, которые проходили лечение в Городском пульмонологическом центре, увеличилась на 45%. При этом увеличение числа роста пациентов, обратившихся за медпомощью с таким тяжелым осложнением, дает нам определенную экономию за счет снижения потребности в госпитализации этих пациентов. В 2016 году частота госпитализаций этих пациентов снизилась примерно в 1,6 раза, а значит, наши пациенты стали более социально адаптированными. Они перестали чувствовать себя оторванными от общества, могут самостоятельно обслуживать себя. Это очень важно.
Каждые десять секунд ХОБЛ убивает одного человека в мире. При этом врачи даже в Европе и США успевают диагностировать лишь каждый третий случай этой болезни. Распространенность ХОБЛ неуклонно увеличивается, причем у женщин гораздо быстрее, чем у мужчин.
Фото: chronic-illness.org
В прошлом году, по данным Росстата, смертность от гриппа увеличилась в три раза по сравнению с январем–сентябрем 2015-го. В Петербурге эпидемия унесла жизни 102 человек. Какова вероятность, что подобное может повториться?
- Первым уроком для нас, конечно, стало понимание, что лучшим способом профилактики болезней органов дыхания, в том числе гриппа, является вакцинация. Ее эффективность в прошедшую эпидемию 2015-2016 годов достигла 59%. Это высокий показатель. Среди умерших пациентов не было ни одного вакцинированного, а число привитых с тяжелым течением заболевания составило не более 2%. Если охват населения вакцинацией в 2015 году у нас достигал порядка 30%, то в 2016-м он превысил 41%.

Также мы столкнулись с проблемами при лечении и применении высокотехнологичной медицинской помощи для больных с крайне тяжелым гриппом. Решением этой проблемы стало распоряжение комитета по здравоохранению в ноябре 2016 года, закрепившее маршрутизацию и гарантию обеспечения пациентов высокотехнологичной медицинской помощью, которая включает в себя, в том числе, экстрокарпоральную мембранную оксигенацию – инвазивный экстрокарпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. Оказанием высокотехнологичной помощи займутся Городская многопрофильная больница № 2 и городская инфекционная больница имени Боткина. Думаю, что выполнение этого распоряжения позволит нам сохранить человеческие жизни при возникновении новой эпидемии.

Но прошедшая эпидемия явно показала еще одну проблему. Мы проанализировали причины смерти от гриппа, и оказалось, что одной из основных причин было несерьезное отношение к своему здоровью самих пациентов. Поздняя госпитализация и позднее начало лечения, когда пациенты не обращались вовремя к врачу, отказывались от госпитализации, приводила к неблагоприятному исходу. Мы теряли драгоценное время, когда медицинская помощь была особенно эффективна. Могу сказать, что петербуржцы извлекли урок из произошедшего и стали внимательнее относиться к себе.
Эффективность прививок против гриппа в эпидемию 2015-2016 достигла 59%. Среди скончавшихся пациентов не было ни одного вакцинированного.
Кроме инфекционных заболеваний, от чего больше всего страдает наша дыхательная система?
- В общей структуре факторов риска заболеваний, и не только дыхательной системы, лидирует табакокурение. Несмотря на принятые антитабачные законы, число курящего населения у нас остается очень высоким. Практически каждый третий петербуржец является курильщиком.

Настораживает другое: примерно половина из курящих пытались бросить курить, но за медицинской помощью обратились не более 10%. И вот этот момент требует особого внимания, потому что 5-7% курильщиков отказываются от вредной привычки после грамотной, мотивированной беседы с врачом. Много ли это в рамках миллионного города? Думаю, да, ведь даже 5% горожан – это уже 22 тыс. человек. Это неплохой показатель, особенно если учесть, что табакокурение становится фактором риска такого опасного заболевания, как хроническая обструктивная болезнь легких. Среди пациентов с ХОБЛ 88% курильщиков. 70% из них пытались бросить курить и безуспешно.
Как же противостоять этой табачной эпидемии?
- Пациентам с никотиновой зависимостью нужна поддержка в плане медицинской помощи в отказе от курения. Пока единых стандартов оказания медпомощи при отказе от табакокурения в России нет, они только рассматриваются в Минздраве, но мы их с нетерпением ждем, чтобы в реальной жизни помочь нашим пациентам.

Пока же у нас увеличилось число бесплатных кабинетов в помощи отказа от курения - в пять-шесть раз за последние два-три года. На любом этапе пациент может обратиться к врачу и получить консультацию, как облегчить проявление синдрома отмены при сформировавшейся никотиновой зависимости. Этим задачам также служит работающий в нашем городе всероссийский колл-центр помощи в отказе от табакокурения. Сейчас он работает в дневное время, а совсем скоро перейдет на круглосуточный режим.
Среди пациентов с хронической обструктивной болезнью легких 88% курильщиков. 5-7% курильщиков отказываются от вредной привычки после беседы с врачом – для Петербурга это 22 тыс. человек.
Многие курильщики чувствуют себя вполне нормально. Разве их можно убедить бросить курить?
- До определенного момента, может, они и чувствуют себя хорошо. В НИИ пульмонологии мы проводили исследования среди курящих, считающих себя здоровыми. В итоге при более пристальном осмотре и обследованиях выяснилось, что 64% из них по утрам кашляют. У 24% из них мы выявляли начальные изменения на спирографии (метод описания легочного объема – прим. ред.), а у 13% выявляли выраженные изменения обструктивного характера на спирограмме, и эти пациенты потребовали дальнейшего обследования. У большинства из них был поставлен диагноз ХОБЛ.
Есть ли в курении своя «точка невозврата», когда бросать уже бесполезно, произошли необратимые изменения?
- Бросать никогда не поздно, в любом возрасте и с любым стажем! Уже через год начинают восстанавливаться легочные функции, состояние сердечно-сосудистой системы. Постепенно возрастает работоспособность, с привычными делами человек справляется за более короткий промежуток времени, физические нагрузки даются намного легче. Хотя конечно, правильнее отказаться от курения задолго до того, как начнутся необратимые изменения.
Ставшие популярными в последнее время электронные сигареты, или вейпы, менее опасны, чем сигареты?
- Среди специалистов бытует мнение о том, что электронные сигареты так же вредны, как обычные. Кроме того, большинство электронных сигарет содержит никотин, и момент возникновения передозировки никотином в этом случае даже выше. Отдельно надо понимать, что состав многих жидкостей для электронных сигарет неизвестен, и они не менее опасны для организма, чем никотин.
Состав многих жидкостей для электронных сигарет неизвестен, и они не менее опасны для организма, чем никотин.
Фото: YouthVoices.net
Если подытожить, каковы же основные меры профилактики заболеваний органов дыхания?
– Как это ни банально звучит, но самая эффективная профилактика – это здоровый образ жизни. Отказ от курения, соблюдение правил личной гигиены (мыть руки и промывать нос после улицы, поездок в общественном транспорте, посещения общественных мест; регулярно проводить влажную уборку), своевременное обращение к врачу, если появились неприятные симптомы в виде кашля и тем более одышки. Помимо этого, существуют и медицинские формы профилактики: противогриппозная вакцинация, диспансеризация.
К 2030 году, по оценкам экспертов, ХОБЛ выйдет на третье место среди причин смертности, уступив только инсульту и ишемии сердца. Сегодня в мире насчитывается более 600 млн таких больных.
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