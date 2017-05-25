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25 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые создали перспективную методику исследования спермы
Это поможет разработать конкретные способы лечения для мужчин, имеющих проблемы с фертильностью.
Ученые из Университета Шеффилда (Великобритания) разработали новую методику изучения спермы, не убивая сперматозоиды в процессе исследования, которая улучшит диагностику при проблемах с фертильностью, сообщает РИА АМИ.

Все существовавшие до сих пор методы в процессе исследования спермы приводили к гибели сперматозоидов. Британские ученые впервые применили магнитно-резонансную спектроскопию для изучения молекул в живых сперматозоидах. Метод магнитно-резонансной спектроскопии используется для изучения молекулярного состава многих клеток и тканей при таких заболеваниях, как рак. Ученые направили электромагнитные волны определенной частоты на образец спермы внутри специально созданного сканера, а затем «слушали» отражаемый молекулами сигнал.

Для эксперимента ученые взяли образцы здоровой и «плохой» спермы добровольцев и исследовали сканером. Полученные данные позволили создать профиль молекул, присутствующих в сперме, и установить различия между такими молекулами из разных образцов. Их численность также варьируется в зависимости от состояния спермы. Ученые заявили, что теперь могут отличить «хорошую» сперму от «плохой». Это открывает возможность создать новые биомаркеры для диагностики, а также разработать конкретные методы лечения для мужчин с «плохой» спермой.

Ученые отмечают, что импульсы энергии не повреждают сперматозоиды, поэтому исследованные образцы можно использовать в дальнейшем, к примеру, для ЭКО.

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