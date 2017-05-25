Ученые создали перспективную методику исследования спермы

Для эксперимента ученые взяли образцы здоровой и «плохой» спермы добровольцев и исследовали сканером. Полученные данные позволили создать профиль молекул, присутствующих в сперме, и установить различия между такими молекулами из разных образцов. Их численность также варьируется в зависимости от состояния спермы. Ученые заявили, что теперь могут отличить «хорошую» сперму от «плохой». Это открывает возможность создать новые биомаркеры для диагностики, а также разработать конкретные методы лечения для мужчин с «плохой» спермой.Ученые отмечают, что импульсы энергии не повреждают сперматозоиды, поэтому исследованные образцы можно использовать в дальнейшем, к примеру, для ЭКО.