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25 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Некоторые обезболивающие повышают артериальное давление
Ибупрофен, напроксен и пироксекам должны назначаться гипертоникам с осторожностью.
Фармацевт доктор Эрик Мартин на прошедших в Меране (Южный Тироль) курсах повышения квалификации аптекарей напомнил, что многие ходовые обезболивающие средства способствуют повышению кровяного артериального давления, сообщает MedikForum. Таким образом, они действуют противоположно назначенным гипертоникам антигипертензивным препаратам.
Речь идет о действующих веществах ибупрофен, напроксен и пироксекам. Гораздо меньше повышает давление ацетилсалициловая кислота. Эрик Мартин указал, что фармацевты наряду с врачами также должны уделять внимание вопросам безопасности лекарств и помнить о возможных побочных эффектах и нежелательных лекарственных взаимодействиях. Тем самым можно избежать допущенных медиками ошибок в назначении медикаментов.
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