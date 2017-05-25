Некоторые обезболивающие повышают артериальное давление

Речь идет о действующих веществах ибупрофен, напроксен и пироксекам. Гораздо меньше повышает давление ацетилсалициловая кислота. Эрик Мартин указал, что фармацевты наряду с врачами также должны уделять внимание вопросам безопасности лекарств и помнить о возможных побочных эффектах и нежелательных лекарственных взаимодействиях. Тем самым можно избежать допущенных медиками ошибок в назначении медикаментов.