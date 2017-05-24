Россияне стали чаще покупать антидепрессанты и успокоительное

Жители России стали чаще обращаться в аптеки за антидепрессантами и успокоительными препаратами: за четыре месяца 2017 года было реализовано 964,6 млн упаковок антидепрессантов и 2,9 млн упаковок успокоительных. Объемы продаж выросли на 25% и 11,1% соответственно относительно того же периода прошлого года, пишут «Известия»
со ссылкой на данные DSM Group.
«Экономическая ситуация в стране стабилизировалась, люди снова стали тратить деньги на препараты, которые не являются предметом первой необходимости или жизненно важными. В их число входят витамины, гормональные контрацептивы, успокоительные лекарства. Когда денег было меньше, эти показатели были ниже, потому что, например, без успокоительных человек может обойтись, выпив просто чай», — пояснил генеральный директор DSM GroupСергей Шуляк.