Россияне стали чаще покупать антидепрессанты и успокоительное

Самыми продаваемыми антидепрессантами в начале текущего года стали Ципралекс (доля в сегменте - 12,6%), Феварин (12,5%) и Вальдоксан (7,8%). Прирост их продаж в упаковках составил 33%, 22% и 15% соответственно. Наибольший рост в количественном эквиваленте с прошлого года отмечается у препарата Селектра (84%), Велаксин (66%) и Триттико (54%). Рост продаж наблюдается каждый месяц, больше всего антидепрессантов продали в апреле 2017 года - 259,4 млн упаковок.Среди успокоительных препаратов наибольшим спросом пользуются корвалол (22,5%), настойка валерианы (12,3%) и Ново-пассит (11,2%). При этом самый большой прирост наблюдается у спиртосодержащих успокоительных препаратов: Валемидин (38%), корвалол (32%) и настойка пустырника (28%).