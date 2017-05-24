Разработан высокоточный метод ранней диагностики рака кожи

Для диагностики применяют три аппарата: экспериментальную установку для измерения комбинационного рассеяния, дерматоскоп и гиперспектральную камеру. Все три прибора разработаны самарскими учеными. За несколько месяцев с помощью этих приборов обследованы более 400 человек. «Получаемые результаты дают основание надеяться, что мы приближаемся к точности диагностики, сравнимой с морфологическим исследованием», – отметил куратор проекта, доцент кафедры онкологии СамГМУ Александр Морятов.По оценке Сергея Козлова, диагностические аппараты показали высокие разрешающие способности и со временем могут выйти на рынок медицинской техники: «Конкурентов в России и за рубежом у нас немного, а полученные результаты лучше». В дальнейшем планируется интегрировать аппаратный комплекс с волоконной оптикой для диагностики опухолей внутренней локализации.