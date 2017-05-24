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24 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Разработан высокоточный метод ранней диагностики рака кожи
Точность метода — до 97%, при том что обычные клинические исследования достигают результата лишь в 50-60%.
Коллектив ученых Самарского государственного университета совместно со специалистами регионального областного онкологического диспансера разработали новый способ ранней диагностики рака кожи. Его точность – до 97%, при этом обычные клинические исследования достигают результата лишь в 50-60%, передает РИА АМИ.

Как сообщает официальный сайт Самарского госуниверситета, основа методики – система спектроскопического анализа проблемных участков кожи с последующей медицинской интерпретацией полученных данных. Система спектрального анализа одномоментно регистрирует параметры кожи пациента во многих спектральных диапазонах. Это позволяет заметить патологические изменения на клеточном уровне.

Для диагностики применяют три аппарата: экспериментальную установку для измерения комбинационного рассеяния, дерматоскоп и гиперспектральную камеру. Все три прибора разработаны самарскими учеными. За несколько месяцев с помощью этих приборов обследованы более 400 человек. «Получаемые результаты дают основание надеяться, что мы приближаемся к точности диагностики, сравнимой с морфологическим исследованием», – отметил куратор проекта, доцент кафедры онкологии СамГМУ Александр Морятов.

По оценке Сергея Козлова, диагностические аппараты показали высокие разрешающие способности и со временем могут выйти на рынок медицинской техники: «Конкурентов в России и за рубежом у нас немного, а полученные результаты лучше». В дальнейшем планируется интегрировать аппаратный комплекс с волоконной оптикой для диагностики опухолей внутренней локализации.

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