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Медицина высоких технологий по-петербургски: робот da Vinci, расшифровка аллергии и операции без разрезов Собранная раздельно ПЭТ-тара — очень ценный вторичный ресурс Почетными гражданами Петербурга стали патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко Шойгу обещает в ближайшее время назвать причину катастрофы Ту-154
Собранная раздельно ПЭТ-тара — очень ценный вторичный ресурс
Что тормозит раздельный сбор отходов в России, почему одним из самых ценных отходов для переработки является ПЭТ-тара и как создать экологичное пространство вокруг себя, рассказала лидер движения «РазДельный Сбор», эколог Анна Гаркуша.
Фото: archilovers.com
Анна, что послужило становлению вас как борца за создание экологичного пространства вокруг себя?

– В феврале 2013 года я подумала о том, что все ПЭТ-бутылки и «тетрапаки», которые отправляются в мусор, могут кому-то пригодиться. Появилась цель - найти место, куда их можно сдавать. Но все переработчики и крупные заготовители хотели брать вторсырье тоннами, а не штуками. В процессе поиска наткнулась на движение «РазДельный Сбор». Сначала хотела привозить отходы на акции, но я живу за городом и возить мусор в город было не с руки. С помощью движения организовала стационарный пункт раздельного сбора отходов в своем поселке. Проект функционирует уже четвертый год.

Потом узнала, что планируется строительство мусоросжигательного завода в поселке Левашово под Петербургом.

Эта новость меня потрясла, я начала собирать информацию, а слухи только подтверждались ответами на высшем уровне. Так невольно стала лидером протестного движения. В процессе этой работы поняла, что нельзя быть только против мусоросжигания: если против этого, значит за вторичную переработку и раздельный сбор отходов. Движение «Петербург без мусоросжигательного завода в Левашово» стало частью общероссийского движения «РазДельный Сбор».

А эта работа состоит из 99% волонтерства и 1% оплачиваемого труда. Но это работа, которая отличается от хобби не наличием зарплаты, а ответственностью. Думаю, моя заслуга не в том, что проект завода в настоящее время заморожен, а в том, что я дала людям надежду на другой, положительный, исход.
ПЭТ - один из наиболее легко перерабатываемых видов полимеров. Особенно если его собирать раздельно. Из полимерного вторсырья производится множество разнообразной продукции, востребованной в народном хозяйстве, начиная от скамеек и тазиков и заканчивая запчастями для оборудования.
Общее мусорное ведро — знакомо ли вам это, или и дома вы распределяете мусор по категориям?

— Я живу в частном доме, и уже четыре года собираю перерабатываемые отходы раздельно. Это «тетрапаки», полимеры, полиэтиленовая пленка, стекло, металл и макулатура. Иногда их приходится перемешивать для экономии места. Разделяю перед отправкой «по назначению». Часть сдаю в своем поселке, часть отвожу на экологические акции. С началом раздельного сбора отходов дома значительно сократилось количество смешанного мусора, отправляемого в общее пухто.
Тема ПЭТ в СМИ поднимается регулярно. Во всем мире его безопасность подтверждена результатами исследований, но в России к пластику по-прежнему относятся с опаской. С чем это связано и насколько оправдано? Насколько сегодня актуальна переработка пластика во вторичное сырье?

— ПЭТ - один из наиболее легко перерабатываемых видов полимеров. Особенно если его собирать раздельно. Существуют технологии «bottle in bottle», когда из ПЭТ-бутылок производят те же ПЭТ-бутылки. Из полимерного вторсырья производится множество разнообразной продукции, востребованной в народном хозяйстве, начиная от скамеек и тазиков и заканчивая запчастями для оборудования. Полимеры можно и обязательно нужно перерабатывать.
Есть виды полимеров, которые или более дороги в переработке, или вообще не перерабатываются в России. Правительство должно предпринимать шаги для того, чтобы такие неперерабатываемые или трудно перерабатываемые «фракции» уходили из оборота.
При сегодняшнем уровне развития экономики и самосознания населения правительству России следует предотвращать образование отходов через законодательную базу. Для начала, к примеру, ввести возможность пользования своей тарой в магазинах самообслуживания.
На мировой арене раздельный сбор отходов воспринимается как данность, в России, скорее, находится в зачаточном состоянии. Что мешает отечественной системе раздельного сбора отходов?

— Непоследовательность действий правительства в реализации собственных же законов, в частности ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления». Подзаконные акты в лучшем случае не стыкуются друг с другом, в худшем - противоречат. Президент с высоких трибун говорит о развитии переработки и стимулировании раздельного сбора, о поддержке малого и среднего бизнеса. А правительство чуть ли не на руках вносит в наши города мусоросжигательные заводы и создает условия для монополизма отдельных корпораций. На этом фоне все остальное - несущественные препятствия.

Как можно стимулировать население к раздельному сбору отходов?

— Важно развивать вторичную переработку и инфраструктуру для раздельного сбора, используя различные финансовые стимулы и каналы для экологического просвещения населения. Население России не верит в раздельный сбор без доступной инфраструктуры и доказательств, что все собранное пойдет на переработку. Но при появлении таковых, по данным «Левада-Центра», более половины россиян готовы сдавать отходы раздельно. Сам по себе раздельный сбор не является самоцелью и представляет собой одно из звеньев цивилизованной системы обращения с отходами. Во всем мире сдавать отходы раздельно более выгодно, чем выкидывать в виде смешанного мусора.
Фото: recyclingcentre.ulcraft.com
Сегодня стационарные контейнеры для раздельного сбора можно найти через специальную карту РСО в интернете. В частности, такой располагает сайт Greenpeace. На карте отражены наиболее близкие к вам точки сбора.
Гринпис запустил новый проект «Миллион за раздельный сбор», в планах которого собрать миллион подписей для руководящих лиц регионов с требованием закрепить установку баков для раздельного сбора мусора в каждом дворе. Реально ли воплотить в жизнь эту идею и насколько это будет эффективно?

— Если быть достоверными, то на сайте Гринпис написано: «Сделать обязательной установку баков для раздельного сбора мусора в каждом дворе, закрепить такой способ обращения с отходами законодательно и утвердить правила вывоза мусора и нормального обслуживания площадок, где собираются отходы». Думаю, эта акция может повлиять на формирование позиции федеральной власти в отношении раздельного сбора отходов, и миллион не такая уж огромная цифра для нашей страны. Другой вопрос, что многие уже отчаялись что-то просить у государства. Тем не менее, считаю, что любая консолидация усилий в этом направлении будет полезной.

Как можно утвердить правила обращения с отходами? И что необходимо сделать для того, чтобы они действительно регулировались?

— Правила по обращению с отходами были утверждены осенью 2016 года. Они несовершенны и, мягко говоря, способствуют монополизму регионального оператора. В частности, раздельный сбор на контейнерной площадке может быть внедрен только с письменного разрешения регионального оператора. Из-за этих «норм» придется вносить дополнительные ограничения и стимулы уже для деятельности такого оператора, чтобы «разрешал».
Рециклинг в России - что сегодня происходит с этой отраслью? Каким вы видите ее развитие?

– В России есть перерабатывающие предприятия и на данном этапе развития раздельного сбора отходов они недозагружены, по разным оценкам, от 30 до 70%. Беспрецедентная поддержка мусоросжигания со стороны правительства и будущие монопольные полномочия региональных операторов сдерживают малый и средний бизнес, связанный с рециклингом. Непонятна судьба экологического сбора. Бизнес не торопится вкладывать деньги и силы в расширение своей деятельности, потому что от властей нет никаких сигналов, что эта дорога «открыта и безопасна». Многие предприятия просто находятся в подполье, потому что вместо возможности решать свои проблемы во взаимодействии с чиновниками (ведь и чиновникам должно быть выгодно, что рециклинг развивается, а на полигоны возить надо все меньше и меньше), они встречают штрафы, санкции, лишения лицензии и просто отказы.

Судьба рециклинга сейчас во многом зависит и от самих представителей этой отрасли, которые должны консолидировать свои усилия для защиты от уничтожения отходов путем сжигания, и от населения, которое выступает за раздельный сбор и против сжигания мусора. И, конечно, от правительства. Среди профильных федеральных руководителей многие видят перекосы, но еще не все включились в работу.
Расширенная ответственность производителей — эффективный инструмент, оправдавший себя в Европе. Сейчас важно не просто ее задекларировать, но и дать возможность производителям реализовывать ее на практике.
Многие эксперты положительно отзываются о введении расширенной ответственности (РОП), когда переработка и утилизация продукции или ее упаковки после использования лежит на производителе. Уже вступили в силу лицензирование и правила РОП: от транспортировки до обработки отходов I-IV класса опасности. Поможет ли это наладить экологическую ситуацию?

— Расширенная ответственность производителей - эффективный инструмент, оправдавший себя в Европе. Сейчас важно не просто ее задекларировать, но и дать возможность производителям реализовывать ее на практике. В настоящее время документы для оформления отчетности не доработаны и не позволяют компаниям отчитаться по проделанной работе, несмотря на то, что она действительно сделана. Здесь же снова хочется сказать про раздельный сбор отходов: без сбора вторсырья невозможно реализовать РОП.

Также хочется отметить опасность приравнивания сжигания отходов к утилизации. Тогда производителям и вовсе не захочется реализовывать свою РОП, если есть более легкие пути.

Разговоры о том, что средства из экологического сбора могут быть направлены на поддержку мусоросжигания тоже не способствуют развитию рециклинга. На какие средства будут строиться отходоперерабатывающие заводы, если все потратят на мусоросжигательные?

Каких отходов в России больше всего?

– В России львиная доля мусора - это отходы от добычи первичного сырья. На их фоне твердых коммунальных отходов (ТКО) - всего несколько процентов. Если же говорить о морфологическом составе ТКО, то цифры по регионам разнятся, но в общем и целом почти 25% — это пищевые и приравненные к ним отходы.
Мы стараемся пропагандировать идею обязательного отделения пищевых отходов от всех остальных, в результате чего возможности рециклинга значительно возрастают, так как не смешанные с пищевкой отходы легче рассортировать и переработать.
Как вы думаете, переработка какого мусора наиболее целесообразна в РФ?

— Если говорить об устойчивом развитии, то перерабатывать надо все 100%. К сожалению, мы пока еще не на таком уровне развития, чтобы этим похвастаться. Даже Сан-Франциско пока достиг только 86% утилизации.

Поэтому мы стараемся пропагандировать идею обязательного отделения пищевых отходов от всех остальных, в результате чего возможности рециклинга значительно возрастают, так как не смешанные с пищевкой отходы легче рассортировать и переработать.

Пищевая ПЭТ-тара, собранная раздельно, - очень ценный вторичный ресурс. Если же отходы, собранные раздельно от пищевых, в силу уровня технологического развития страны пока не могут быть переработаны, их можно безопасно для окружающей среды депонировать на полигонах до наступления тех времен, когда станет возможна их переработка.
Чего можно ждать от Года экологии в России?

— Среди экологических активистов принято шутить, что Год экологии - это как «Год чистки зубов». Зубы надо чистить всю жизнь. И экологией заниматься тоже. Тем не менее, надеемся, что в этом году будет начато решение существующих экологических проблем достойными методами, согласно требованиям природоохранного законодательства и здравого смысла. Хочется верить, что Год экологии станет началом пристального внимания ко многим экологическим проблемам и поиску путей их решения.
Фото: products.allegrostatic.com
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