Гринпис запустил новый проект «Миллион за раздельный сбор», в планах которого собрать миллион подписей для руководящих лиц регионов с требованием закрепить установку баков для раздельного сбора мусора в каждом дворе. Реально ли воплотить в жизнь эту идею и насколько это будет эффективно?



— Если быть достоверными, то на сайте Гринпис написано: «Сделать обязательной установку баков для раздельного сбора мусора в каждом дворе, закрепить такой способ обращения с отходами законодательно и утвердить правила вывоза мусора и нормального обслуживания площадок, где собираются отходы». Думаю, эта акция может повлиять на формирование позиции федеральной власти в отношении раздельного сбора отходов, и миллион не такая уж огромная цифра для нашей страны. Другой вопрос, что многие уже отчаялись что-то просить у государства. Тем не менее, считаю, что любая консолидация усилий в этом направлении будет полезной.



Как можно утвердить правила обращения с отходами? И что необходимо сделать для того, чтобы они действительно регулировались?



— Правила по обращению с отходами были утверждены осенью 2016 года. Они несовершенны и, мягко говоря, способствуют монополизму регионального оператора. В частности, раздельный сбор на контейнерной площадке может быть внедрен только с письменного разрешения регионального оператора. Из-за этих «норм» придется вносить дополнительные ограничения и стимулы уже для деятельности такого оператора, чтобы «разрешал».

