Управлять нейросетью можно с помощью лазера

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Опыты проводились на мышах и рыбках Данио (Danio rerio), метод основан на встраивании в клетки-нейроны подопытных животных терморецепторов змей TRPA1, которые отвечают за термозрение — способность «видеть» теплые объекты на расстоянии. Из оптоволоконной лазерной установки на нейроны подавали инфракрасный свет. Затем регистрировали их активацию, измеряя поток проходящих через оболочку клетки ионов.«Активация термочувствительных каналов TRPA1 происходит в течение первых миллисекунд после подачи лазерного импульса, это позволяет применять термогенетику для быстрой стимуляции нейронов и воспроизводить сложные комбинации различных импульсов со скоростью до 50 импульсов в секунду», — пояснила Юлия Ермакова, сотрудница Лаборатории молекулярных технологий ИБХ РАН.По мнению ученых, в дальнейшем это может привести к появлению новых подходов к терапевтической стимуляции или, наоборот, подавлению функций различных клеток в организме.