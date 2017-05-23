Управлять нейросетью можно с помощью лазера

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Опыты проводились на мышах и рыбках Данио (Danio rerio), метод основан на встраивании в клетки-нейроны подопытных животных терморецепторов змей TRPA1, которые отвечают за термозрение — способность «видеть» теплые объекты на расстоянии. Из оптоволоконной лазерной установки на нейроны подавали инфракрасный свет. Затем регистрировали их активацию, измеряя поток проходящих через оболочку клетки ионов.
«Активация термочувствительных каналов TRPA1 происходит в течение первых миллисекунд после подачи лазерного импульса, это позволяет применять термогенетику для быстрой стимуляции нейронов и воспроизводить сложные комбинации различных импульсов со скоростью до 50 импульсов в секунду», — пояснила Юлия Ермакова, сотрудница Лаборатории молекулярных технологий ИБХ РАН.
По мнению ученых, в дальнейшем это может привести к появлению новых подходов к терапевтической стимуляции или, наоборот, подавлению функций различных клеток в организме.