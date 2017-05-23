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23 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Росздравнадзор изымает из продажи сразу несколько лекарств
В Петербурге запрет коснулся препарата «Цитрамон П таблетки» производства «Уралбиофарм».
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приняла решение изъять из обращения сразу несколько лекарственных препаратов, которые не удовлетворяют всем требованиям качества, передает РИА АМИ.

В Иркутской области будет изъята и уничтожена партия раствора гепарина для внутривенного и подкожного введения» производства индийской фирмы «Эльфа Лабораториз». Лекарство не соответствует требованиям нормативной документации по показателю «Бензиловый спирт», говорится в документации Росздравнадзора.

Ведомство также изымает в Санкт-Петербурге «Цитрамон П таблетки» производства «Уралбиофарм». Лекарство не соответствует следующим требованиям: «Растворение (ацетилсалициловая кислота)», «Количественное определение (кофеин моногидрат)».

В Новосибирске будет отозвана партия раствора хлоргексидина для местного и наружного применения производства Кемеровской фармацевтической фабрики из-за несоответствия показателя «pH». При этом ведомство приостанавливает продажу и других партий этого лекарства.

Росздравнадзор предупредил производителей о необходимости разработать и согласовать с ним программу мероприятий по предотвращению угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан.

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