Росздравнадзор изымает из продажи сразу несколько лекарств

Ведомство также изымает в Санкт-Петербурге «Цитрамон П таблетки» производства «Уралбиофарм». Лекарство не соответствует следующим требованиям: «Растворение (ацетилсалициловая кислота)», «Количественное определение (кофеин моногидрат)».В Новосибирске будет отозвана партия раствора хлоргексидина для местного и наружного применения производства Кемеровской фармацевтической фабрики из-за несоответствия показателя «pH». При этом ведомство приостанавливает продажу и других партий этого лекарства.Росздравнадзор предупредил производителей о необходимости разработать и согласовать с ним программу мероприятий по предотвращению угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан.