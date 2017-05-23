ВИЧ от рождения: дети и родители в плену стереотипов

Многие родители пишут о том, что не раскрывают диагноз своего ребенка в детских садах или школах – при приеме терапии процент вируса в крови столь низок, что никакие ситуации из разряда «ребенок порежет руку – кровь попадет на тело другого ребенка и тот заразится» просто не может произойти. Но объяснить это педагогам и другим родителям бывает невозможно.
Ответственности за сокрытие диагноза ребенка в законодательстве не установлено. А вот разглашение диагноза наказуемо, сообщил «Санкт-Петербург.ру» юрист Правовед.ru
Максим Лобанов.