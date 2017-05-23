ВИЧ от рождения: дети и родители в плену стереотипов

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«Меня зовут Алена. В 2010 году, когда я училась на третьем курсе университета, узнала, что у меня ВИЧ.



Тогда сказала родителям, что меня заразили в маникюрном салоне, а на самом деле получила вирус от своего парня, который неизвестно сколько до встречи со мной жил с ним, но не обследовался и ничего не знал. Когда о диагнозе стало известно, нашим отношениям пришел конец.



Но я оптимист по жизни и спустя месяц взяла себя в руки – не 1990-й год на дворе, с ВИЧ можно жить. Сдала все дополнительные анализы, стала принимать терапию и жить так же, как и жила. Спустя несколько лет на одном из специальных форумов познакомилась с ВИЧ-положительным парнем из моего региона, который позже стал моим мужем.



Были мысли даже вести блог или сайт о жизни с ВИЧ, остановить тех, кто хочет покончить с собой, узнав о диагнозе. Но мои родители взяли с меня клятву, что я не буду открыто никому говорить о своем диагнозе. Боялись за репутацию семьи. Плохо отнеслись и к моему браку: «Только не вздумайте еще и детей больных рожать!» Но у меня были другие планы».

