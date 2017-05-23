КиноGo: топ-5 «олдскульных» кинотеатров Петербурга

Кинотеатр «Фильмофонд» был открыт в 1958 году на базе фильмохранилища постсоветского пространства. И сегодня он хранит в своем репертуаре не только нашумевшие картины современного кинематографа, но и богатейшую коллекцию фильмов мирового и отечественного кино, созданную за сто лет.



Расположен кинотеатр на территории Пионерского парка, где в теплое время можно прогуляться в ожидании своего сеанса. Прямо напротив находится Храм Благовещенья пресвятой Богородицы – местоположение точно ни с чем не спутаешь. Уютный кинотеатр в старинном здании вмещает в себя четыре комфортабельных зала, в общем рассчитанные на 160 мест.



«Фильмофонд» оснащен оборудованием для показа фильмов в формате 3D, а также современной звуковой техникой. На первом этаже есть лобби-бар с удобными столиками, а рядом находятся автоматы с закусками и напитками. Изюминкой заведения по праву можно считать постеры и большие стенды памяти отечественным и зарубежным артистам театра и кино.



В «Фильмофонде» также можно посмотреть фильмы, которые уже давно не крутят в других кинотеатрах, а если захотите устроить себе частный просмотр – вам всегда пойдут на встречу.



