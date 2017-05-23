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Владлена Мартус

КиноGo: топ-5 «олдскульных» кинотеатров Петербурга

Список исторически значимых кинотеатров Северной столицы.
Здесь кино – это не просто массовые «фильмецы», попкорн и кока-кола. Здесь последние технические новинки уступают место действительно атмосферным кинозалам. А нашумевшие блокбастеры - значимому отечественному кино. Если вы настоящий ценитель искусства, «Санкт-Петербург.ру» предлагает пройтись по «олдскульным» кинотеатрам, олицетворяющим культурное наследие города.
Аврора
Нет, это не про крейсер. «Аврора» - первый кинотеатр Петербурга, который открыл свои двери для зрителей еще в далеком 1913 году напротив Аничковского дворца. Тогда он назывался «Пикадилли» и вмещал 800 зрителей.

Сегодня «Аврора» отбирает для показов самые интересные кинокартины, порой вышедшие много лет назад, но способные заинтересовать взыскательных зрителей. Не забывает кинотеатр и о новинках. Каждую неделю в кинотеатре на Невском проходят различные кинофестивали, привлекая также иностранных зрителей, ведь фильмы показывают как с субтитрами, так и в оригинале. Помимо фильмов в «Авроре» транслируют театральные постановки.

При входе обязательно стоит обратить внимание на впечатляющее фойе с мраморной лестницей и скульптурами, а уже потом на прилавки с едой и напитками. Этот исторически значимый кинотеатр сумел адаптироваться под современные реалии и сегодня рад каждому зрителю.

Официальный сайт: www.avrora.spb.ru

Билеты: от 50 до 600 рублей

Как добраться: ст. м. «Гостиный двор»; Невский пр., 60
Родина
Расположившийся на Манежной площади кинотеатр «Родина» был построен в 1914-1915 годах, но стал кинотеатром в полном смысле этого слова лишь в 1917-м и получил название «Splendid Palace», то есть «Блестящий Дворец», за пышность убранства. В конце 1945 года, после Победы в Великой Отечественной войне, кинотеатр получил новое имя - «Родина».

Сегодня он активно занимается кинопросвещением, проводит кинофестивали, показывает авторские некоммерческие, фестивальные, неигровые, анимационные фильмы. Это один из немногих кинотеатров Петербурга, где показывают кино без дубляжа. Репертуар «Родины» полон серьезных отечественных и зарубежных картин, а также детских советских и российских мультфильмов.

В холле располагаются автоматы с едой и напитками, а также удобные кресла для ожидания своего сеанса. «Родина» скорее напоминает театр, чем кинотеатр, но именно в этом и заключается вся его прелесть.
Официальный сайт: www.rodinakino.ru

Билеты: от 50 до 400 рублей (есть льготы).

Как добраться: ст. м. «Невский проспект», «Гостиный двор»; Караванная ул., 12

Дружба
Кинотеатр «Дружба», как и «Родина», очень напоминает театр, даже при наличии современного оборудования и формата 3D. Он был введен в строй в 1956 году. Зрителей в «Дружбе» совсем немного, так что если вам хочется посмотреть кино в свое удовольствие и без лишнего шума – милости просим.

В холле кинотеатра работают автоматы с напитками и десертами. Рядом - уютные столики и кресла, где можно выпить кофе или съесть мороженое в ожидании кинопоказа. В репертуаре кинотеатра – много интересных новинок и уже полюбившихся взрослым и детям шедевров мирового кино, а также фильмы, которые вы могли пропустить и которые уже не крутят в других, более массовых кинотеатрах.

В «Дружбе» существует уникальная возможность продемонстрировать отснятые лично видеоматериалы на «большом» экране, а также организовать свой «закрытый показ». Кинотеатр активно участвует в культурной жизни города, проводит фестивали авторского, игрового и документального кино.
Официальный сайт: www.peterburg-kino.spb.ru/druzba

Билеты: от 50 до 200 рублей (есть льготы)

Как добраться: ст. м. «Московская», «Парк Победы»; Московский пр., 202
Заневский
«Заневский», открытый в Петербурге в мае 1960 года, – довольно своеобразный кинотеатр. Здесь нет бара, а экраны и залы – небольшие, хотя к этому можно привыкнуть. Людей, как и в «Дружбе», обычно бывает мало, зато можно посмотреть фильмы, которые не идут в большинстве кинотеатров.

«Заневский» ежегодно участвует в кинофестивале «Виват кино России!». В его рамках здесь проходят встречи с актерами, режиссерами и съемочными группами. Кинотеатр также организует просмотры фильмов по заявкам зрителей, проводит совместно с муниципальными советами кинопраздники и киновечера к различным датам.
Официальный сайт: www.peterburg-kino.spb.ru/zanevsky

Билеты: от 50 до 200 рублей (есть льготы)

Как добраться: ст. м. «Новочеркасская»; Новочеркасский пр., 47, к.1
Фильмофонд
Кинотеатр «Фильмофонд» был открыт в 1958 году на базе фильмохранилища постсоветского пространства. И сегодня он хранит в своем репертуаре не только нашумевшие картины современного кинематографа, но и богатейшую коллекцию фильмов мирового и отечественного кино, созданную за сто лет.

Расположен кинотеатр на территории Пионерского парка, где в теплое время можно прогуляться в ожидании своего сеанса. Прямо напротив находится Храм Благовещенья пресвятой Богородицы – местоположение точно ни с чем не спутаешь. Уютный кинотеатр в старинном здании вмещает в себя четыре комфортабельных зала, в общем рассчитанные на 160 мест.

«Фильмофонд» оснащен оборудованием для показа фильмов в формате 3D, а также современной звуковой техникой. На первом этаже есть лобби-бар с удобными столиками, а рядом находятся автоматы с закусками и напитками. Изюминкой заведения по праву можно считать постеры и большие стенды памяти отечественным и зарубежным артистам театра и кино.

В «Фильмофонде» также можно посмотреть фильмы, которые уже давно не крутят в других кинотеатрах, а если захотите устроить себе частный просмотр – вам всегда пойдут на встречу.

Официальный сайт: www.peterburg-kino.spb.ru/filmofond

Билеты: от 50 до 200 рублей (есть льготы)

Как добраться: ст. м. «Площадь Ленина», «Лесная», «Академическая», «Ладожская»; Пискаревский пр., 32
Известный режиссер Квентин Тарантино однажды в интервью для журнала «Esquire» сказал: «Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино», и кинотеатры стали для него проводниками для достижения профессионализма. Следуйте совету Тарантино – ходите в кино, а самое главное – не забывайте про городские исторические кинотеатры. Им тоже нужны зрители.
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