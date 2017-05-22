Найдено антитело, заставляющее иммунитет убивать рак

Как рассказывает Уайнер, его команда уже несколько лет работает над лечением рассеянного склероза – аутоиммунной болезни, при развитии которой иммунные клетки атакуют нейроны мозга. Ученые надеялись создать антитело, которое бы научило эти клетки не нападать на нервную ткань и переключило бы их на реальные угрозы здоровью человека.Экспериментируя с мышами, биологи заметили в мозге здоровых грызунов необычно много особых Т-клеток, которых не было в нервной ткани у мышей с рассеянным склерозом, но которые в большом числе присутствовали в раковых опухолях.Это открытие натолкнуло Уайнера и его коллег на мысль, что такие клетки могут мешать другим клеткам иммунной системы проникать в раковые опухоли. Ученые проверили эту идею при помощи антител, созданных для подавления Т-клеток во время экспериментов на мозге мышей.Добавив эти антитела в культуры иммунных клеток, ученые обнаружили, что их противораковая активность заметно повысилась за счет блокировки способности Т-клеток вырабатывать "сигналы паники", молекулы бета-TGF, которые отпугивают лимфоциты, уничтожающие одиночные раковые клетки вне пределов опухоли.Затем ученые проверили, смогут ли эти антитела способствовать уничтожению опухоли у мышей. Имплантировав грызунам несколько культур рака, ученые ввели в их кровь антитела и проследили, повлияет ли это на рост раковых клеток.Как показал эксперимент, антитела действительно заставляли иммунные клетки проникать в опухоли, и благодаря этому их рост или замедлился или полностью остановился. Подобная реакция наблюдалась сразу для нескольких типов рака – меланомы, рака прямой кишки и рака мозга. Более того, повторная имплантация опухоли через несколько месяцев после подобного лечения заканчивалась неудачей – организм мышей выработал своеобразный иммунитет к раку и активно защищался от него.Как отмечает Уинер, этим открытием уже заинтересовалась компания Tilos Therapeutics, которая поможет ученым приспособить эти антитела для работы в организме человека и провести клинические испытания. Этот процесс, по самым скромным оценкам биологов, займет несколько лет, поэтому не стоит ждать, что лекарства от рака на базе таких антител появятся в больницах уже завтра.