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22 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Найдено антитело, заставляющее иммунитет убивать рак
Американские ученые случайно открыли антитело, которые присоединяется к иммунным клеткам и заставляет их атаковать раковую опухоль.
"Как нейробиолог, я никогда не думал, что опубликую статью, связанную с иммунотерапией рака. Когда мы изучали особую группу Т-клеток, предположительно предотвращающих развитие аутоиммунных заболеваний, у нас появилась идея – если рак является своеобразным антиподом этих расстройств, то мы можем использовать наши наработки для того, чтобы включить иммунную систему, а не выключить ее", — заявил Говард Уайнер (Howard Weiner) из Гарвардского университета (США), сообщают РИА Новости.

Как считают ученые, иммунная система обычно неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей. Но когда клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, то возникают метастазы, которые иммунная система почему-то просто не видит и не пытается подавить.

С другой стороны, иммунные клетки крайне редко проникают в опухоль и начинают уничтожать ее изнутри. Причины этого явления пока остаются предметом дискуссий среди врачей и биологов. Многие ученые считают, что раковые клетки умеют вырабатывать особые "сигналы паники", из-за которых так называемые регулирующие Т-клетки, главные дирижеры иммунитета, не дают другим иммунным клеткам атаковать рак.

Как рассказывает Уайнер, его команда уже несколько лет работает над лечением рассеянного склероза – аутоиммунной болезни, при развитии которой иммунные клетки атакуют нейроны мозга. Ученые надеялись создать антитело, которое бы научило эти клетки не нападать на нервную ткань и переключило бы их на реальные угрозы здоровью человека.

Экспериментируя с мышами, биологи заметили в мозге здоровых грызунов необычно много особых Т-клеток, которых не было в нервной ткани у мышей с рассеянным склерозом, но которые в большом числе присутствовали в раковых опухолях.

Это открытие натолкнуло Уайнера и его коллег на мысль, что такие клетки могут мешать другим клеткам иммунной системы проникать в раковые опухоли. Ученые проверили эту идею при помощи антител, созданных для подавления Т-клеток во время экспериментов на мозге мышей.

Добавив эти антитела в культуры иммунных клеток, ученые обнаружили, что их противораковая активность заметно повысилась за счет блокировки способности Т-клеток вырабатывать "сигналы паники", молекулы бета-TGF, которые отпугивают лимфоциты, уничтожающие одиночные раковые клетки вне пределов опухоли.

Затем ученые проверили, смогут ли эти антитела способствовать уничтожению опухоли у мышей. Имплантировав грызунам несколько культур рака, ученые ввели в их кровь антитела и проследили, повлияет ли это на рост раковых клеток.

Как показал эксперимент, антитела действительно заставляли иммунные клетки проникать в опухоли, и благодаря этому их рост или замедлился или полностью остановился. Подобная реакция наблюдалась сразу для нескольких типов рака – меланомы, рака прямой кишки и рака мозга. Более того, повторная имплантация опухоли через несколько месяцев после подобного лечения заканчивалась неудачей – организм мышей выработал своеобразный иммунитет к раку и активно защищался от него.

Как отмечает Уинер, этим открытием уже заинтересовалась компания Tilos Therapeutics, которая поможет ученым приспособить эти антитела для работы в организме человека и провести клинические испытания. Этот процесс, по самым скромным оценкам биологов, займет несколько лет, поэтому не стоит ждать, что лекарства от рака на базе таких антител появятся в больницах уже завтра.

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