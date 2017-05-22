Желудочный баллон поможет похудеть без ушивания желудка

Сейчас только в Британии более 6400 человек ежегодно делают операции по бандажу и шунтированию желудка стоимостью до £ 8000 людей на одного пациента. Но многие не делают эти операции, так как они не хотят идти под нож. Баллон, который надо глотать, является гораздо более привлекательным для пациентов и стоит гораздо дешевле от £2200 до £ 3400.Процесс глотания баллона и наполнения его водой занимает всего 15 минут. Это можно сделать в присутствии диетолога, а не хирурга. Через 4 месяца он самостоятельно разрушается и выходит из организма – нет необходимости удалять его хирургическими средствами.Пациенты, которые приняли участие в исследовании, имели вначале средний вес более 100 кг. В ходе эксперимента они не только потеряли вес, но и врачи отметили у них улучшение обмена веществ, снижение артериального давления, уровня сахара в крови и холестерина.В настоящее время эта технология уже лицензирована в Великобритании в частных клиниках, но пока не используется в системе государственного здравоохранения.