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22 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Желудочный баллон поможет похудеть без ушивания желудка
Емкость, которую надо всего лишь проглотить, а затем запить стаканом воды, позволяет сбросить вес за 4 месяца.
Это устройство может стать альтернативой дорогостоящему гастрошунтированию. Баллон, который надо всего лишь проглотить, а затем запить стаканом воды, поможет страдающим от лишнего веса. Баллон также удаляется без анестезии и хирургической операции.

Исследование, проведенное на 43 пациентах, показало, что они с помощью этого устройства, называемого Elipse, потеряли в среднем 14 кг веса, передает РИА АМИ.

Сейчас только в Британии более 6400 человек ежегодно делают операции по бандажу и шунтированию желудка стоимостью до £ 8000 людей на одного пациента. Но многие не делают эти операции, так как они не хотят идти под нож. Баллон, который надо глотать, является гораздо более привлекательным для пациентов и стоит гораздо дешевле от £2200 до £ 3400.

Процесс глотания баллона и наполнения его водой занимает всего 15 минут. Это можно сделать в присутствии диетолога, а не хирурга. Через 4 месяца он самостоятельно разрушается и выходит из организма – нет необходимости удалять его хирургическими средствами.

Пациенты, которые приняли участие в исследовании, имели вначале средний вес более 100 кг. В ходе эксперимента они не только потеряли вес, но и врачи отметили у них улучшение обмена веществ, снижение артериального давления, уровня сахара в крови и холестерина.

В настоящее время эта технология уже лицензирована в Великобритании в частных клиниках, но пока не используется в системе государственного здравоохранения.

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