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19 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В Петербурге открылся уникальный центр клеточных технологий
Это первая в нашей стране лаборатория, отвечающая международным стандартам и располагающая уникальным оборудованием для проведения доклинических исследований с клетками органов и тканей человека.
Клеточная терапия сегодня – это одно из новейших направлений современной медицины. Основная суть его заключается в использовании биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) для восстановления и лечения поврежденных тканей и органов. В России клеточные технологии этой области медицины только начинают активно развиваться, и, вероятно, именно Санкт-Петербург станет центром научных разработок в сфере БМКП. Ведь именно здесь открылся суперсовременный Центр клеточных технологий (ЦКТ), передает sciencepop.ru.

Презентация центра и обсуждение наиболее актуальных вопросов клеточной медицины состоялись 18-19 мая 2017 года в стенах Института цитологии РАН в рамках научно-практической конференции «Биомедицинские клеточные продукты – разработка, регистрация, производство». На площадке форума собрались представители Министерства здравоохранения России, сотрудники Росздравнадзора, а также главные специалисты в области биомедицины. Ключевым событием мероприятия, безусловно, стало торжественное открытие Центра клеточных технологий мирового уровня.

Отличительная особенность этого нового подразделения в структуре Института цитологии состоит в том, что это первая в нашей стране лаборатория, отвечающая международным стандартам и располагающая уникальным оборудованием для проведения доклинических исследований с клетками органов и тканей человека. Отдельного внимания заслуживает роботизированная станция культивирования клеток, благодаря которой выращивание необходимого клеточного материала станет более эффективным и безопасным.

Как отметил директор Института биологии развития им. Н.К.Кольцова и один из авторов нового федерального закона «О биомедицинских клеточных продуктах» Андрей Васильев, до сих пор сфера клеточной биомедицины в России шла по пути квазиразвития – в ту сторону, где был наибольший спрос, а именно в области косметологии и эстетической медицины. Однако использование БМКП на самом деле имеет гораздо большие перспективы и значение в таких сферах, как кардиология, онкология, неврология, дерматология и борьба с диабетом. По этой причине Россия постепенно, но активно начинает внедрять и развивать соответствующие технологии и механизмы регулирования.

Важно понимать, что разработка клеточных продуктов – дорогое удовольствие. «Именно компактное высокотехнологичное клеточное производство в виде этого нового центра – как раз то, что нужно российской медицине в условиях растущей востребованности на рынке БМКП», – отметили участники конференции. Ожидается, что ЦКТ станет ключевым инфраструктурным звеном в области отечественной клеточной медицины. Так, выход на рынок первых продуктов уже запланирован на 2018 год.

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