В Петербурге открылся уникальный центр клеточных технологий

Отличительная особенность этого нового подразделения в структуре Института цитологии состоит в том, что это первая в нашей стране лаборатория, отвечающая международным стандартам и располагающая уникальным оборудованием для проведения доклинических исследований с клетками органов и тканей человека. Отдельного внимания заслуживает роботизированная станция культивирования клеток, благодаря которой выращивание необходимого клеточного материала станет более эффективным и безопасным.Как отметил директор Института биологии развития им. Н.К.Кольцова и один из авторов нового федерального закона «О биомедицинских клеточных продуктах» Андрей Васильев, до сих пор сфера клеточной биомедицины в России шла по пути квазиразвития – в ту сторону, где был наибольший спрос, а именно в области косметологии и эстетической медицины. Однако использование БМКП на самом деле имеет гораздо большие перспективы и значение в таких сферах, как кардиология, онкология, неврология, дерматология и борьба с диабетом. По этой причине Россия постепенно, но активно начинает внедрять и развивать соответствующие технологии и механизмы регулирования.Важно понимать, что разработка клеточных продуктов – дорогое удовольствие. «Именно компактное высокотехнологичное клеточное производство в виде этого нового центра – как раз то, что нужно российской медицине в условиях растущей востребованности на рынке БМКП», – отметили участники конференции. Ожидается, что ЦКТ станет ключевым инфраструктурным звеном в области отечественной клеточной медицины. Так, выход на рынок первых продуктов уже запланирован на 2018 год.