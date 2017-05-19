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19 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Обнаружены естественные антитела человека к вирусу Эбола
Ученые находятся на пороге открытия вакцины против смертоносного вируса.
Проанализировав кровь выжившего после вспышки эпидемии Эболы 2013-16 годов, группа ученых обнаружила первые естественные антитела человека, которые могут нейтрализовать и защищать животных от всех трех основных вызывающих болезнь вирусов. Результаты могут привести к первой широко эффективной терапии и вакцинам против вируса Эболы, передает VistaNews.ru
Инфекции эболавирусов обычно тяжелые и часто смертельные. Для лечения этих вирусов нет вакцин или методов лечения. Около двух десятков вспышек эболавируса произошло с 1976 года, когда первая вспышка была зарегистрирована в деревнях вдоль реки Эбола в Демократической Республике Конго (ранее Заир). Самая крупная вспышка в истории - эпидемия в Западной Африке в 2013-16 годах - вызвала более 11,000 смертей и заразила более 29,000 человек.

Моноклональные антитела, которые связывают и нейтрализуют специфические патогены и токсины, стали одним из наиболее перспективных методов лечения пациентов с Эболой. Однако критическая проблема заключается в том, что большинство методов лечения антител нацелено только на один конкретный эболавирус. Исследователи также выявили человеческие гены, которые являются вероятным источником иммунных клеток, продуцирующих два антитела. Эти и другие данные могут помочь ускорить разработку вакцин для профилактики эболавирусной инфекции.

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