Ученые создали кровь из стволовых клеток

Биологи из Гарвардского университета (Бостон, США) разработали способ превращения «перепрограммированных» стволовых клеток в заготовки клеток крови. По словам исследователей, открытие поможет спасать жизни тех, кто нуждается в срочном переливании крови.
Ученые намерены взять клетки у пациентов, страдающих генетическими болезнями крови, поменять их гены и создать полноценные клетки крови. К тому же, добавляют ученые, открытие способствует созданию бесконечных источников крови, а также излечению редких генетических болезней при использовании стволовых клеток людей с первой группой крови, передает РИА Новости
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