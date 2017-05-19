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19 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые создали кровь из стволовых клеток
Открытие поможет лечить редкие генетические болезни.
Биологи из Гарвардского университета (Бостон, США) разработали способ превращения «перепрограммированных» стволовых клеток в заготовки клеток крови. По словам исследователей, открытие поможет спасать жизни тех, кто нуждается в срочном переливании крови.

Ученые намерены взять клетки у пациентов, страдающих генетическими болезнями крови, поменять их гены и создать полноценные клетки крови. К тому же, добавляют ученые, открытие способствует созданию бесконечных источников крови, а также излечению редких генетических болезней при использовании стволовых клеток людей с первой группой крови, передает РИА Новости.

Биологи смогли достичь такого результата благодаря отслеживанию процесса появления костного мозга и первичных клеток крови внутри зародышей мышей. В конечном итоге исследователи смогли выделить 26 различных гормонов и других сигнальных молекул, участвующих в создании клеток. Перебрав несколько комбинаций, биологи обнаружили, что сочетание всего семи таких веществ приводит к превращению стволовых клеток в будущие клетки крови.

Вырастив культуры таких клеток, ученые имплантировали их в организм мышей, лишенных иммунной системы, и проследили за их дальнейшим развитием. Как показали опыты, «заготовки» успешно превратились в компоненты крови.

В настоящее время ученые работают над безопасной версией этой технологии для дальнейшего применения его в организме человека.

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