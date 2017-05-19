Ученые создали кровь из стволовых клеток

Биологи смогли достичь такого результата благодаря отслеживанию процесса появления костного мозга и первичных клеток крови внутри зародышей мышей. В конечном итоге исследователи смогли выделить 26 различных гормонов и других сигнальных молекул, участвующих в создании клеток. Перебрав несколько комбинаций, биологи обнаружили, что сочетание всего семи таких веществ приводит к превращению стволовых клеток в будущие клетки крови.Вырастив культуры таких клеток, ученые имплантировали их в организм мышей, лишенных иммунной системы, и проследили за их дальнейшим развитием. Как показали опыты, «заготовки» успешно превратились в компоненты крови.В настоящее время ученые работают над безопасной версией этой технологии для дальнейшего применения его в организме человека.